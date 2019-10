Video/ Sambenedettese Virtus Verona (1-2): highlights e gol. Odogwu decisivo al 69′

Allo Stadio Riviera delle Palme la Virtus Verona supera in trasferta la Sambenedettese per 2 a 1. Nel primo tempo la squadra allenata dal tecnico Montero prova a prendere in mano le redini dell’incontro passando in vantaggio subito in avvio con la rete di Danieli già al 7′. Tuttavia, i padroni di casa non si lasciano intimorire ed acciuffano il pareggio quasi immediatamente, andando a segno con Volpicelli al 14′. La gara resta in equilibrio finchè, nel secondo tempo, Di Pasquale rimedia il secondo giallo della sua serata lasciando i compagni in inferiorità numerica a partire dall’ora di gioco. Gli ospiti ne approfittano e, al 69′, tornano avanti grazie al gol realizzato da Odogwu, fissando definitivamente il punteggio fino al triplice fischio. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mario Saia, della sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Rapisarda, Miceli e Di Pasquale, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, da un lato, Santacroce e Da Silva dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono alla Virtus Verona di salire a quota 16 nella classifica del girone B di Serie C mentre la Sambenedettese non si muove, rimanendo ferma a 18 punti.

IL TABELLINO

Sambenedettese-Virtus Verona 1 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 7′ Danieli(V); 14′ Volpicelli(S); 69′ Odogwu(V).

SAMBENEDETTESE (4-3-3) Raccichini; Rapisarda, Miceli, Di Pasquale, Gemignani; Rocchi(20′ Bove, 74′ Orlando), Angiulli, Gelonese; Volpicelli(61′ Carillo), Cernigoi, Di Massimo. A disp.: Fusco, Biondi, Panaioli, Piredda, Zaffagnini, Frediani, Trillò, Garofalo, Brunetti. All.: Paolo Montero.

VIRTUS VERONA (4-3-1-2) Giacomel; Rossi, Pellacani, Sirignano(62′ Santacroce), Manfrin(35′ Curto); Danieli(70′ Da Silva), Cazzola(70′ Casarotto), Onescu; Danti(46′ Sammarco); Odogwu, Magrassi. A disp.: Chiesa, Pinton, Vannucci, Lavagnoli, Manarin, Fermo, Marcandella. All.: Luigi Fresco.

Arbitro: Mario Saia (Palermo).

Ammoniti: 44′, 59′ Di Pasquale(S); 60′ Rapisarda(S); 48′ Miceli(S); 64′ Santacroce(V); 84′ Da Silva(V).

Espulsi: 60′ Di Pasquale(S).

