Video/ Sambenedettese Vis Pesaro (0-1): highlights e gol. De Feo beffa i rossoblù

Diamo un’occhiata al video con gli highlights e i gol di Sambenedettese Vis Pesaro 0-1, partita valevole per la 22^ giornata di Serie C girone B che si è conclusa con la vittoria esterna dei vissini. Gli uomini di Pavan espugnano il Riviera delle Palme grazie alla rete di De Feo quando mancavamo circa una dozzina di minuti al novantesimo, con il numero 33 bravissimo a capitalizzare una delle poche ripartenze ospiti nell’arco dei novanta. Perché a fare la partita e a tenere il pallino del gioco per la maggior parte del tempo sono stati i padroni di casa, incapaci però di trovare l’ultimo passaggio e finalizzare le tante azioni offensive manovrate dagli uomini di Montero. Frediani è stato tra i più volenterosi in mezzo al campo ma per lui non c’è stato verso di vincere il duello personale con l’esperto di Puggioni, portiere classe 1981 che vanta 104 presenze in Serie A tra il 2007 e il 2018 con le maglie di Reggina Chievo, Sampdoria e Benevento, e che rappresenta quindi un autentico lusso per questa categoria. Un finale davvero amaro per i rossoblù: oltre al gol subìto nelle battute conclusive del match, è arrivata anche l’espulsione di Di Pasquale per un brutto fallo di frustrazione ai danni dello stesso De Feo (costretto a uscire zoppicante). Un epilogo inglorioso per la Samb che tra qualche giorno avrà già la possibilità di riscattarsi contro il Fano; al Druso di Bolzano la Vis Pesaro andrà invece a caccia della terza vittoria di fila per dare l’assalto alla zona play-off.

IL TABELLINO

SAMBENEDETTESE-VIS PESARO 0-1 (0-0)

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Massolo; Rapisarda, Biondi, Di Pasquale, Trillo; Gelonese (84′ Piredda), Angiulli, Frediani; Volpicelli, Grandolfo (60′ Di Massimo), Orlando. All. Paolo Montero.

VIS PESARO (3-4-3): Puggioni; Gennari, Lelj, Farabegoli; Nava, Paoli, Ejjaki, Tessiore; De Feo (84′ Malec), Marcheggiani (70′ Di Nardo), Lazzari (60′ Misin). All. Simone Pavan.

ARBITRO: Claudio Panettella (sez. di Gallarate).

AMMONITI: Tessiore (V), De Feo (V), Biondi (S), Marcheggiani (V), Ejjaki (V), Lelj (V).

ESPULSO: 80′ Di Pasquale (S) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 1′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 78′ De Feo (V).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI SAMBENEDETTESE VIS PESARO 0-1 (da elevensports.it)



