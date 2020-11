Video/ Sambenedettese Vis Pesaro (2-0): highlights e gol. Rossoblu tornano a vincere!

VIDEO SAMBENEDETTESE-VIS PESARO (2-0) : LA PARTITA

Allo Stadio Comunale Riviera delle Palme la Sambenedettese supera la Vis Pesaro per 2 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa allenati da mister Zironelli a cercare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni rendendosi pericolosi già al 2′ con un tiro sbilenco di Bacio Terracino. Gli ospiti del tecnico Di Donato faticano a reagire e rischiano grosso verso il 6′ quando Angiulli centra un palo direttamente su calcio di punizione. I minuti scorrono sul cronometro e nonostante un buon avvio i marchigiani si ritrovano comunque costretti a dover rimpiazzare prematuramente Scrugli con Lavilla a causa di un infortunio già al 25′. Questo episodio non sembra minare la verve offensiva dei padroni di casa che riescono anzi a passare in vantaggio intorno al 29′ per merito della rete messa a segno da Lescano, autore di un clamoroso gol in rovesciata a capitalizzare l’assist del neo entrato Lavilla dopo uno stop di petto. I biancorossi reagiscono in maniera troppo flebile per impensierire gli avversari e subiscono anzi il raddoppio firmato da Nocciolini nel finale al 45′.

VIDEO SAMBENEDETTESE VIS PESARO: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Cannavo al posto di Pannitteri tra le fila della Vis Pesaro, gli ospiti vanno in cerca del gol dell’eventuale pareggio tramite la punizione di Marchi al 49′, parata da Nobile senza problemi, e con la conclusione di D’Eramo al 54′, venendo fermato in due tempi dallo stesso portiere. I rossoblu gestiscono la situazione favorevole ed attendono di trovare il varco giusto per chiudere i conti sul match in maniera definitiva, come dimostra il tentativo di Angiulli arrivato intorno al 60′, nonostante Bastianello si sia fatto trovare pronto intercettandone la traiettoria insidiosa. Nell’ultima parte dell’incontro, nè De Feo al 70′ nè Marchi al 76′ riescono ad alimentare le speranze di rimonta dei biancorossi. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Galipò, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Di Pasquale da un lato, Cannavo e Giraudo dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa undicesima giornata di campionato permettono alla Sambenedettese di salire a quota 16 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Vis Pesaro non si muove, rimanendo ferma con i suoi 8 punti.

IL TABELLINO

Sambenedettese-Vis Pesaro 2 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 29′ Lescano(S); 45′ Nocciolini(S).

SAMBENEDETTESE (3-4-2-1) – Nobile; D’Ambrosio, Cristini, Di Pasquale; Scrugli, Mawuli, Angiulli, Malotti; Bacio Terracino, Nocciolini; Lescano. A disp.: Fusco, Biondi, Enrici, Occhiato, D’Angelo, Rocchi, Serafino, Mehmetaj, Masini, De Goicoechea, Lavilla, De Ciancio. All.: Zironelli.

VIS PESARO (4-2-3-1) – Bastianello; Nava, Gennari, Stramaccioni, Giraudo; Lelj, Pezzi; De Feo, D’Eramo, Pannitteri; Marchi. A disp.: Bianchini, Eleuteri, Marcheggiani, Gaudenzi, Blue, Cannavò, Faraghini, Ejjaki, Farabegoli, Brignani, Bismark. All.: Di Donato.

Arbitro: Simone Galipò (sezione di Firenze).

Ammoniti: 90’+1′ Cannavo(V); 90’+4′ Di Pasquale(S); 90’+5′ Giraudo(V).

