Video/ Sampdoria Ascoli (11-10 d.c.r) gol e highlights: Contini show!

VIDEO SAMPDORIA ASCOLI (2-2, 11-10 dcr): LA PARTITA

L’Ascoli esce a testa altissima da Marassi al termine di 120 minuti infiniti, ma il turno lo passa la Sampdoria, che accede agli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Una gara mai giocata a ritmi troppo alti, con una Samp che prova fin dal primo minuto a tenere il pallino del gioco e che passa in vantaggio al nono: tocco delizioso di Sabiri all’altezza del cerchio di centrocampo, che elude il pressing della retroguardia difensiva avversaria e libera un’autostrada per Verre. L’ex Roma galoppa verso la porta difesa da Guarna e con grande freddezza fulmina il portiere.

Dopo un inizio timido, i bianconeri prendono coraggio ed al primo affondo la pareggiano: al 33esimo Botteghin conduce il pallone, avanza con sicurezza e con una magia disegna un passaggio filtrante perfetto per l’inserimento di Collocolo, che resiste col fisico all’intervento di Murru e batte Contini. Nel secondo tempo succede poco o nulla, con Gondo che per due volte va vicino al gol ma non riesce a gonfiare la rete. Nei supplementari gli ospiti vanno addirittura in vantaggio: azione meravigliosa con Bidaoui, Gondo e Donati che si trovano ad occhi chiusi in area avversaria. Il numero 20 trova l’angolino praticamente dal dischetto, con un preciso penalty in movimento. Ma al 118esimo Caputo, di testa, su assist al bacio di Augello rinvia il verdetto finale ai calci di rigore. Ai rigori la spunta la Sampdoria, con Contini super protagonista di serata: intuisce quasi tutti i rigori, ne para 3 e segna il suo.

VIDEO SAMPDORIA ASCOLI (2-2, 11-10 dcr): IL TABELLINO

MARCATORI: 9′ Verre, 33′ Collocolo, 111′ Donati, 118′ Caputo.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Contini; Conti, Ferrari, Amione (91′ Augello), Murru; Rincon (46′ Villar), Yepes (74′ Leris); Sabiri (65′ Gabbiadini), Verre, Pussetto (46′ Djuricic); Quagliarella (46′ Caputo). A disposizione: Audero, Ravaglia, Villa, Trimboli. Allenatore: Stankovic.

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Tavcar, Botteghin, Falasco; Adjapong (82′ Donati), Collocolo (82′ Falzerano), Giovane (82′ Eramo), Caligara, Giordano (116′ Quaranta); Lungoyi (58′ Gondo), Mendes (58′ Bidaoui). A disposizione: Bolletta, Dionisi, Palazzino, Fontana. Allenatore: Bucchi.

ARBITRO: Zufferli di Udine. Assistenti: D’Ascanio di Ancona e Cipriani di Empoli. Quarto ufficiale: Colombo di Como. VAR: Mazzoleni di Bergamo. AVAR: Paganessi di Bergamo.

AMMONITI: Rincon, Yepes, Tavcar, Conti, Eramo.

