Video/ Sampdoria Bologna (1-2) gol e highlights: Mihajlovic affonda D’Aversa, Serie A

VIDEO SAMPDORIA BOLOGNA (1-2)

Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova il Bologna supera in trasferta la Sampdoria per 2 a 1, ammiriamo le emozioni del match nel video Sampdoria Bologna 1-2. Nel primo tempo i padroni di casa a prendono lentamente in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in avanti con un colpo di testa di Ekdal parato in calcio d’angolo al 13′. Sul corner è quindi Askildsen a cogliere un palo clamoroso al 14′. I minuti scorrono sul cronometro ed i blucerchiati insistono fallendo diverse buone opportunità con Candreva e Gabbiadini. Poco prima gli ospiti guidati dal tecnico Mihajlovic avevano invece messo i brividi alla retroguardia avversaria con Arnautovic al 20′ e Theate al 21′ mentre il tiro di Soriano è stato murato al 36′. Nel secondo tempo gli emiliani ripartono con lo spirito giusto per spezzare l’equilibrio ed infatti riescono a passare in vantaggio già al 47′ grazie alla rete messa a segno da Svanberg, su assist di Soriano.

Serie A/ Lautaro, il rigore sbagliato vale doppio: un derby di episodi ed errori

Il tempo passa ed i rossoblu mancano la chance per raddoppiare con Barrow al 63′. I liguri non demordono e dopo aver sfiorato il pari con Augello e Yoshida, ripristinano l’equilibrio per merito del gol siglato al 77′ da Thorsby, su sponda di testa di Yoshida. Tuttavia il Bologna si riporta immediatamente avanti con la rete di Aranutovic, autore di un colpo di testa vincente al 79′ su cross di Svanberg. Nell’ultima parte dell’incontro l’estremo difensore Audero tiene inutilmente a galla i blucerchiati. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Manganiello, proveniente dalla sezione di Pinerolo, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Gabbiadini, Colley, Ekdal e Murru da un lato, Hickey dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo dodicesimo turno di campionato permettono al Bologna di salire a quota 18 nella classifica della Serie A mentre la Sampdoria non si muove, rimanendo ferma con i suoi 9 punti.

Risultati Serie A, classifica/ Il derby finisce pari, Milan in testa con il Napoli!

VIDEO SAMPDORIA BOLOGNA (1-2): IL TABELLINO

Sampdoria-Bologna 1 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 48′ Svanberg(B); 77′ Thorsby(S); 79′ Arnautovic(B).

Assist: 48′ Soriano(B); 77′ Yoshida(S); 79′ Svanberg(B).

SAMPDORIA (4-4-2) – Audero; Bereszynski(85′ Dragusin), Yoshida, Colley(73′ Chabot), Augello(85′ Murru); Candreva, Thorsby, Ekdal, Askildsen(68′ Ciervo); Caputo, Gabbiadini(68′ Torregrossa). A disp.: Ravaglia, Falcone, Depaoli, Ferrari, Quagliarella, Yepes Laut, Trimboli. All.: D’Aversa.

BOLOGNA (3-4-2-1) – Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri(46′ Skov Olsen), Dominguez(83′ Binks), Svanberg, Hickey; Soriano(84′ Mbaye), Barrow(76′ Sansone); Arnautovic(90’+1′ Van Hooijdonk). A disp.: Bardi, Franzini, Orsolini, Santander, Dijks, Vignato, Cangiano. All.: Mihajlovic.

Arbitro: Gianluca Manganiello (sezione di Pinerolo).

Ammoniti: 11′ Hickey(B); 33′ Gabbiadini(S); 34′ Colley(S); 90′ Ekdal(S); 90’+3′ Murru(S).

DIRETTA/ Sampdoria Bologna (risultato finale 1-2): decisivo il gol di Arnautovic!

VIDEO SAMPDORIA BOLOGNA (1-2)





© RIPRODUZIONE RISERVATA