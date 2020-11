Video/ Sampdoria Bologna (1-2): gol e highlights, rimonta rossoblu a Marassi

Nel video di Sampdoria Bologna analizziamo l’importante colpo esterno della squadra felsinea, in rimonta a Marassi contro i blucerchiati nell’ottava giornata di Serie A. Sampdoria che era partita decisamente più aggressiva rispetto agli avversari, trovando il gol del vantaggio dopo appena 7′: su calcio d’angolo battuto da Candreva sbuca in area Thorsby, perfetto nei tempi dell’inserimento e nel colpo di testa che non lascia scampo a Skorupski. Al 24′ gran giocata di Svanberg che manda alla conclusione a centro area Orsolini: clamoroso errore dell’attaccante che calcia sulla traversa, ma da posizione di fuorigioco. Al 41′ Quagliarella cerca ancora una conclusione dalla lunga distanza che non crea grattacapi a Skorupski. Appena prima dell’intervallo, però, il Bologna riesce a pervenire al pareggio: al 44′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo il pallone attraversa tutta l’area blucerchiata e impatta sul ginocchio di Regini, che firma il più classico degli autogol.

Nella ripresa al 7′ i felsinei ribaltano il risultato con Barrow che elude il fuorigioco blucerchiato e serve un pallone nel mezzo dove Orsolini brucia Regini e di testa piazza il pallone alle spalle di Audero. La Sampdoria prova a reagire con Candreva che va alla conclusione dalla distanza e Quagliarella che arriva a schiacciare di testa in rapida successione, ma la porta di Skorupski si salva. Nel finale il Bologna in contropiede si è reso più pericoloso rispetto ai tentativi dei blucerchiati di alzare il baricentro, sfiorando il tris con una gran botta di Barrow che ha sorvolato di poco la traversa. Quindi, 6′ di recupero e Bologna vicinissimo a chiudere definitivamente la partita al 94′ con Palacio in contropiede arrivato alla conclusione tutto solo davanti a Audero, ma il pallone si è infranto sul legno. L’1-2 è sufficiente ai rossoblu per festeggiare tre punti d’oro.

VIDEO SAMPDORIA BOLOGNA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per il video di Sampdoria Bologna vediamo anche le reazioni dei tecnici. Claudio Ranieri fa autocritica per la Sampdoria: “Nel primo tempo ha fatto delle belle cose, ci sono state delle belle conclusioni che per poco non è arrivato il gol. Volevo dare più copertura al centrocampo e nel primo tempo lo abbiamo fatto bene. Nell’intervallo i ragazzi mi hanno detto che dovevamo schermare meglio Schouten e allora sono tornato al 4-4-1-1 ma dopo il secondo gol ci ha portato un po’ fuori rotta. Abbiamo cercato di fare, ma solo con grande impegno non con grandissima lucidità. Peccato perchè la partita era iniziata bene, avevamo fatto anche delle altre buone cose. Ci eravamo salvati sull’unica occasione loro che hanno preso la traversa, abbiamo preso gol su un infortunio allo scadere del primo tempo. Peccato. Non siamo stati la stessa squadra, e me ne assumo la responsabilità, che ha giocato contro Fiorentina, Lazio e Atalanta. Abbiamo perso un attimo il filo conduttore e sta a me farlo ritrovare ai ragazzi“.

Sinisa Mihajlovic comprensibilmente soddisfatto del carattere del Bologna: “Sono sempre stato sereno e continuo ad essere sereno. Rispetto all’anno scorso abbiamo gli stessi punti, l’anno scorso su 8 partite avevamo incontrato Roma e Lazio e due retrocesse, quest’anno abbiamo giocato con Milan, Lazio, Sassuolo e Napoli, sono tutte tra le prime 8, perciò abbiamo fatto meglio. Quando si semina prima o poi si raccoglie, come ho detto ai ragazzi prima della partita, oggi era arrivato il momento di raccogliere quanto abbiamo seminato. Siamo stati bravi, abbiamo preso gol su calcio d’angolo ma abbiamo giocato meglio della Sampdoria e abbiamo vinto meritatamente.”