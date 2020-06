Video/ Sampdoria Bologna (1-2): highlights e gol. Blucerchiati ancora KO (Serie A)

Il video con i gol e gli highlights di Sampdoria Bologna 1-2 strapperà sicuramente un sorriso ai tifosi felsinei che rivedranno con piacere il successo esterno della loro squadra del cuore che con questi tre punti si stabilizza definitivamente a centro classifica, con la zona Europa fuori dalla loro portata e il terzultimo ora distante 12 lunghezze. La situazione si fa sempre più preoccupante per i blucerchiati, ancora a secco da quando è ricominciato il campionato dopo lo stop provocato dall’epidemia di Covid: i KO contro Inter e Roma erano da mettere in preventivo ma quello contro il Bologna può lasciare il segno, se il Lecce trova il modo di uscire dalla crisi saranno dolori per Ranieri e i suoi. Al Ferraris i padroni di casa si svegliano troppo tardi, quando gli ospiti erano già andati a segno per due volte con Barrow – dal dischetto – e Orsolini – al termine di un contropiede da manuale. Solamente il palo impedisce al giovane attaccante gambiano cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta (che in questi ultimi anni ha prodotto un vivaio d’oro) di chiudere i giochi che invece vengono riaperti da Bonazzoli a pochi minuti dal novantesimo, approfittando di un’incertezza di Skorupski che in precedenza era stato bravissimo a blindare la porta davanti a La Gumina. Il recupero dura un’eternità per il Bologna che doveva difendere il vantaggio residuo e una miseria per la Samp che invece doveva rimontare a tutti i costi, ma con la forza dei nervi i rossoblù difendono il malloppo e portano a termine il colpaccio.

VIDEO SAMPDORIA BOLOGNA: LE DICHIARAZIONI

Come al solito Sinisa Mihajlovic guarda al di là del risultato quando deve commentare quello che accade in campo: “Squadra cattiva? Direi di no, abbiamo vinto grazie a due episodi, però nel complesso la prestazione non mi è piaciuta, mi aspetto molto di più, l’atteggiamento è stato positivo ma continuiamo a commettere troppi errori, ci serve ancora tempo per ritrovare gli schemi e gli automatismi. Ok per la vittoria e i tre punti dopo il KO con la Juventus ma possiamo e dobbiamo assolutamente migliorare. Lo stop di 4 mesi, senza neanche amichevoli, ci ha penalizzato, a fine febbraio avevamo trovato una buona condizione fisica e oggi facciamo una fatica immensa a produrre gioco. Se Barrow vuole giocare dal primo minuto deve impegnarsi di più, è ancora troppo moscio, deve essere molto più aggressivo”. Raramente abbiamo visto Claudio Ranieri così infuriato a fine gara per l’arbitraggio a suo dire allucinante: “Mi verrebbe da parafrasare una frase di Blade Runner, ho visto cose che voi umani conoscete bene. Il rigore a favore del Bologna è qualcosa di inconcepibile, soprattutto perché poco prima non ce ne è stato dato uno solare su La Gumina che ha ricevuto un pugno in faccia, solo perché Colley era in fuorigioco. Mi sfuggono i metri di giudizio, noi ci stiamo giocando una salvezza fondamentale per la sopravvivenza del club. Il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio, anzi noi abbiamo fatto qualche tiro in più”.

VIDEO SAMPDORIA BOLOGNA: GOL E HIGHLIGHTS





