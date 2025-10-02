Video Sampdoria Catanzaro (risultato finale 0-0) gol e highlights della partita di Marassi valida per la sesta giornata della Serie B 2025/2026.
VIDEO SAMPDORIA CATANZARO: LA SINTESI CON GLI HIGHLIGHTS
Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova la Sampdoria ed il Catanzaro non vanno oltre un pareggio senza reti chiudendo la loro sfida sulo 0 a 0. Nel primo tempo sono i giallorossi a tentare di prendere in mano le redini del match tramite il possesso palla prolungato ed impensierendo la retroguardia avversaria grazie alle giocate di Iemmello, impreciso con un colpo di testa fuori misura al 13′ e disinnescato poi dal portiere Ghidotti verso il 14′.
I blucerchiati cominciano a loro volta a farsi vedere in zona offensiva quindi al 17′ con una conclusione alta di Venuti ed al Abildgaard, sugli sviluppi di un corner, con una rovesciata costringe Pigliacelli ad intervenire per parare in angolo al 18′.
Nemmeno Ghidotti si fa cogliere impreparato al 21′ su uno spunto di Oudin così come salva al 32′ sulla soluzione di Pontisso. Nel secondo tempo l’estremo difensore Pigliacelli torna ad essere protagonista intercettando al 46′ il tentativo di Pafundi che non centra il bersaglio neanche al 50′ e le Aquile tornano a suonare la carica sparando in curva al 51′ con Cissè.
Nel finale gli uomini allenati da mister Alberto Aquilani sprecano un paio di opportunità calciando il pallone sopra la traversa sia al 76′ con Cissè che all’83’ con Pandolfi. Il risultato derivante da questo pareggio maturato nella sesta giornata di campionato è che la Sampdoria riesce a salire a quota 2 nella classifica della stagione 2025/2026. Il punto ottenuto con questo pari permette invece al Catanzaro di toccare quota 6 in Serie B.