Video/ Sampdoria Cittadella (1-2) gol e highlights: Branca trascina i suoi ai tre punti (19 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA CITTADELLA: PIRLO ANCORA KO

Sampdoria e Cittadella sono stati intensi e ricchi di azioni. Entrambe le squadre hanno cercato di prendere il controllo del campo e creare occasioni da gol. La Sampdoria ha iniziato la partita con un buon possesso di palla, cercando di costruire le proprie azioni d’attacco. Nel minuto 10, Fabio Borini ha avuto una bellissima occasione per sbloccare il punteggio. Dopo una rapida combinazione di passaggi, Borini si è trovato in una posizione favorevole all’interno dell’area di rigore avversaria. Ha calciato la palla con potenza e precisione, ma il portiere del Cittadella ha compiuto un’incredibile parata per mantenere inviolata la propria porta. Il Cittadella, d’altro canto, ha cercato di sfruttare le ripartenze veloci per mettere pressione alla difesa avversaria. Entrambe le squadre hanno difeso con fermezza, impedendo ai loro avversari di creare opportunità da gol significative.

Negli ultimi venti minuti del primo tempo della partita tra Sampdoria e Cittadella, entrambe le squadre hanno continuato a cercare il vantaggio, ma la difesa si è dimostrata solida e difficile da superare. La Sampdoria ha mantenuto la pressione sul Cittadella, cercando di creare occasioni da gol attraverso rapidi scambi di passaggi e cross precisi. I giocatori della Sampdoria hanno tentato vari tiri dalla distanza e azioni in area avversaria, ma il portiere del Cittadella ha respinto ogni tentativo. D’altra parte, il Cittadella ha cercato di sfruttare le occasioni di contropiede, cercando di sorprendere la difesa avversaria con Tessitore. Tuttavia, la difesa della Sampdoria è rimasta compatta, evitando qualsiasi pericolo serio. Nonostante gli sforzi di entrambe le squadre, il punteggio è rimasto fermo a 0-0 al termine del primo tempo. La partita è stata intensa e ben giocata, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via del gol nei primi 45 minuti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA CITTADELLA, IL SECONDO TEMPO

Sampdoria e Cittadella sono stati altrettanto intensi e ricchi di azione. Il punteggio era di 1-1, con il gol di Magrassi per gli ospiti, e entrambe le squadre cercavano di prendere il vantaggio. La Sampdoria ha iniziato la seconda metà con grande determinazione, cercando di ristabilire la propria superiorità. Ha sferrato diversi attacchi e ha creato alcune occasioni da gol, ma il portiere del Cittadella ha dimostrato grande sicurezza nei propri interventi. D’altra parte, il Cittadella ha cercato di sfruttare le opportunità di contropiede per mettere pressione alla difesa avversaria. Nel minuto 58, è arrivato un momento cruciale per gli ospiti. Dopo un rapido scambio di passaggi, Magrassi si è ritrovato in una posizione favorevole all’interno dell’area di rigore e ha calciato la palla in rete con precisione, miracolo del portiere che devia in calcio d’angolo.

Sampdoria e Cittadella sono stati carichi di tensione, con il risultato finale di 1-2 a favore del Cittadella. La Sampdoria ha cercato disperatamente il pareggio, mentre il Cittadella ha difeso con determinazione il proprio vantaggio. Nel minuto 75, Fabio Borini della Sampdoria ha avuto un’occasione cruciale per riportare in parità la sua squadra. Dopo un rapido scambio di passaggi, Borini si è trovato a tu per tu con il portiere del Cittadella. Ha cercato di colpire con potenza e precisione, ma il portiere avversario ha compiuto una parata straordinaria per mantenere la propria porta inviolata. La Sampdoria ha continuato a premere sull’acceleratore, cercando il gol del pareggio con incursioni lungo le fasce e tiri dalla distanza. Nel frattempo, il Cittadella ha cercato di controllare il gioco e sfruttare le occasioni di contropiede per aumentare il proprio vantaggio.

VIDEO GOL SAMPDORIA CITTADELLA, IL TABELLINO

SAMPDORIA: Stankovic F. (Portiere), Depaoli F. (dal 35′ st Stojanovic P.), Ghilardi D., Murru N., Giordano S. (dal 28′ st Barreca A.), Kasami P. (dal 12′ st Girelli S.), Ricci M. (dal 28′ st Vieira R.), Verre V., Pedrola E., La Gumina A. (dal 28′ st Delle Monache M.), Borini F.. A disposizione: Askildsen K., Gonzalez F., Lemina N., Malagrida L., Ravaglia N. (Portiere), Tantalocchi E. (Portiere), Yepes G. Allenatore: Pirlo A..

CITTADELLA: Kastrati E. (Portiere), Salvi A., Frare D., Pavan N., Giraudo F. (dal 1′ st Carissoni L.), Amatucci F. (dal 16′ st Mastrantonio V.), Branca S. (dal 36′ st Danzi A.), Vita A., Tessiore A., Pittarello F. (dal 28′ st Maistrello T.), Magrassi A. (dal 16′ st Pandolfi L.). A disposizione: Angeli M., Carriero G., Cassano C., Kornvig E., Maniero L. (Portiere), Rizza A. Allenatore: Gorini E..

Reti: al 43′ pt La Gumina A. (Sampdoria) al 3′ st Magrassi A. (Cittadella) , al 21′ st Branca S. (Cittadella) .

Ammonizioni: al 17′ pt Ricci M. (Sampdoria), al 24′ st Girelli S. (Sampdoria), al 45’+3 st Murru N. (Sampdoria) al 26′ pt Giraudo F. (Cittadella), al 39′ pt Vita A. (Cittadella), al 32′ st Carissoni L. (Cittadella).

