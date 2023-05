VIDEO/ Sampdoria Empoli (1-1) gol e highlights. Piccoli timbra la salvezza

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA EMPOLI: SALVEZZA AL 93′!

L’Empoli trova il punto della definitiva salvezza al 93′ in casa della Sampdoria. Inizia a caccia del vantaggio l’Empoli che ha la sua prima occasione da gol al 7′ con Cambiaghi che, innescato da Henderson, manca d’un soffio la porta con una conclusione di potenza. Al 13′ però è la Sampdoria a sciupare una grande chance, Gabbiadini pesca Zanoli tutto solo sul secondo palo ma la girata dell’ex Napoli finisce alta sopra la traversa. L’Empoli comunque continua ad attaccare con maggiore insistenza e ha a sua volta una grande chance per sbloccare il risultato con Marin, che trova però la grande risposta di Ravaglia. Al 33′ tegola per l’Empoli, costretto a rinunciare all’infortunato Walukiewicz. Al suo posto Zanetto inserisce Ismajli. Al 35′ assist di Baldanzi per Henderson che chiama alla grande risposta Ravaglia, quindi al 35′ Quagliarella pennella un cross per Zanoli che stavolta non sbaglia, trovando la girata vincente che porta in vantaggio la Sampdoria. I ruoli si invertono al 41′ con Zanoli che veste in panni di assist-man, cross per Quagliarella che manca di poco il bersaglio, quindi viene ammonito Grassi per un fallo su Djuricic, poi squadre all’intervallo.

Il match riparte nel secondo tempo con la Sampdoria che tiene bene a distanza l’Empoli dalla propria area. Al 7′ bell’intervento di Vicario su una punizione calciata da Gabbiadini, quindi all’11’ si fa registrare un doppio cambio per i toscani con Destro e Pjaca che prendono il posto di Henderson e Baldanzi. Al quarto d’ora viene ammonito Djuricic per un fallo su Luperto, quindi prova a scuotersi l’Empoli con una conclusione di Cambiaghi che trova però una deviazione di Nuytinck che manda il pallone in calcio d’angolo. Al 20′ non è preciso Caputo con una conclusione dal limite. Al 22′ Lammers prende il posto di Quagliarella nella Sampdoria, quindi la partita si fa più nervosa e arrivano le ammonizioni di Pjaca, Cambiaghi, Gabbiadini e Parisi. L’Empoli per il finale di partita inserisce Akpa Akpro e Piccoli al posto di Grassi e Cambiaghi e proprio i neo entrati al 93′ permettono ai toscani di prendersi un punto che vale un sigillo per la salvezza. Akpa Akpro porta avanti un pallone e lo indirizza verso Ebuehi che lascia però al meglio piazzato Piccoli, che di prima batte Ravaglia e firma il definitivo 1-1 a Marassi.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA EMPOLI: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Al di là del pareggio, Dejan Stankovic si concentra sul futuro della Sampdoria. “I ragazzi hanno dato tutto in campo, hanno lottato. Abbiamo subito quello che dovevamo subire ma non è stato un dramma. Quando abbiamo segnato potevamo fare il secondo. Un romanzo scritto tante volte, negli ultimi cinque minuti succede tutto il contrario di quello che hai preparato. Non ho più parole per descrivere come stiamo. Una vittoria ci dava una settimana tranquilla, solo quello volevamo. Devono impegnarsi tanto perchè questo club non deve sparire. Io sarei una persona strafelice se mi sedessi al tavolo per trattare perchè significa che la Sampdoria continuerà a lottare. A prescindere se rimango o no ma anche ad avere la possibilità di parlare significa che la Sampdoria va avanti“.

Paolo Zanetti festeggia una salvezza meritata per l’Empoli: “Salvezza bellissima perché sudata, perché abbiamo incontrato una squadra che ci ha fatto penare come giusto che sia. Il pareggio è il risultato giusto. Per noi è una giornata speciale, è un coronamento di un sogno che volevano raggiungere con tanto lavoro e sacrifico superando insieme gli ostacoli. In questo finale dovevamo svoltare e abbiamo trovato la chiave per trovare sette punti nelle ultime tre gare. E’ un risultato importante e spero che questi ragazzi vengano celebrati come giusto che sia“.

