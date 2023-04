Video/ Sampdoria Empoli Primavera (2-0) gol e highligts: tre punti facili

Sampdoria Empoli Primavera, valevole per gli ultimi posti dei playoffs. Dopo solamente tre giri di orologio arriva il gol che porta in vantaggio la squadra di casa. L’attaccante blucerchiato Montevago si avventa sul cross di Cecchini e batte Stubljar: Sampdoria subito in vantaggio e partita in salita per i piccoli toscani che hanno pagato cara la disattenzione difensiva. Dopo il primo goal, la gara si addormenta con la Samp che ha paura di giocare la palla in avanti, preferisce infatti aspettare che siano gli avversari a giocare e poi sfruttare i loro errori per ripartire in contropiede, purtroppo questa tattica rende lo spettacolo alquanto piatto Raddoppia poi Ivanovic.

C’è solo una squadra in campo tra Sampdoria Empoli Primavera, ovviamente stiamo parlando dei padroni di casa che non hanno concesso nulla alla primavera toscana. Nonostante non abbiano trovato il terzo goal, i giocatori blucerchiati ci sono andati molto vicini. Basti pensare alla traversa presa da Cecchini che sugli sviluppi di un calcio d’angolo, salta più in alto di tutti e colpisce di testa prendendo però la traversa. Non sorprenderebbe vedere il terzo goal nella prossima frazione di gioco, dopotutto sembra di star assistendo a una partita con squadre di categoria diverse, infatti non sembrano essere coetanei per i valori mostrati in campo i giocatori sul rettangolo verde.

SAMPDORIA EMPOLI PRIMAVERA, IL SECONDO TEMPO

Ricomincia Sampdoria Empoli Primavera, gara che come nel primo tempo è in balia dei giocatori blucerchiati che proprio non vogliono saperne di andare piano e continuano ad attaccare. Sfortunato ancora una volta il centrocampista Cecchini, che questa volta invece di prendere la traversa con il suo tiro dal limite, prende il palo. L’Empoli in questi primi venti minuti e più non ha ancora tirato una sola volta in porta, forse la pressione di giocarsi un posto ai playoffs sta giocando un brutto scherzo psicologico ai giovani giocatori, mentre la Samp galoppa invece sulle ali dell’entusiasmo.

Termina Sampdoria Empoli Primavera con il volto pieno di rammarico per i giocatori ospiti che si vedono svicolare via il sogno playoffs, mentre la Samp può essere contenta di questo importante risultato. Non che non ci sia stato qualche brivido sul finale, infatti il neo entrato Ekong, ha provato con un tiro dalla media distanza che ha impensierito molto il portiere blucerchiato. Paradossale però, come in una partita cosi importante la prima occasione per riaprire il match sia capitata al settantanovesimo, mentre per il resto del tempo è stato un dominio da parte dei blucerchiati. Questi ultimi negli ultimi venti minuti invece hanno pensato più a difendere piuttosto che ad attaccare, dopotutto il risultato non è mai stato in pericolo.

SAMPDORIA EMPOLI PRIMAVERA, IL TABELLINO

SAMPDORIA EMPOLI PRIMAVERA 2-0

MARCATORI: 3′ Montevago, 20′ Ivanovic.

SAMPDORIA (3-5-2): Tantalocchi; Lotjonen (86′ Peretti), Aquino, Miettinen; Porcu, Uberti, Cecchini, Segovia (68′ Di Mario), Migliardi (68′ Conti); Ivanovic (76′ Chilafi), Montevago. A disposizione: Ragher, Gentile, Pozzato, Straccio, Leonardi, Savio, Tozaj. Allenatore: Tufano.

EMPOLI: Stubljar; Marianucci (46′ Indragoli), Degli Innocenti (65′ Zenelaj), Fini (46′ Barsi), Seck (46′ Ekong), Boli, Ignacchiti, Renzi, Angori, Nabian (77′ Alessio), Dragoner. A disposizione: Fantoni, Vertua, Magazzu, Stassin, Kaczmarski, Bonassi, Tropea, Obeng. Allenatore: Buscè.

ARBITRO: D’Eusanio

AMMONITI: Cecchini, Dragoner.













