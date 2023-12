Video/ Sampdoria Feralpisalò (2-3) gol e highlights: rete annullata ad Esposito! (Serie B, 23 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAMPDORIA FERALPISALO’: LA SINTESI

Allo Stadio Luigi Ferraris la Feralpisalò supera in trasferta la Sampdoria per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Zaffaroni partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito all’8′ con un colpo di testa fuori misura provato da Balestrero su un cross dalla destra. Il suo collega Butic non ha poi maggior fortuna con una doppia opportunità poi al 10′. I minuti scorrono sul cronometro ed i verdazzurri insistono riuscendo anche a passare in vantaggio intorno al 13′ grazie alla rete messa a segno da Bergonzi, il quale regala poi l’assist a Butic per il gol del raddoppio trovato con un colpo di testa al 22′.

DIRETTA/ Sampdoria FeralpiSalò (risultato finale 2-3): decide Zennaro! (Serie B 23 dicembre 2023)

I padroni di casa guidati da mister Pirlo reagiscono accorciando le distanze al 27′ con il gol siglato da Sebastiano Esposito, su suggerimento di De Luca ma le cose si complicano per i blucerchiati rimanendo in inferiorità numerica dal 32′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Kasami, colpevole di una gomitata nei confronti di Kourfalidis. Nel secondo tempo i liguri ricominciano in maniera arrembante nonostante l’uomo in meno e siglano il gol del pari al 55′ con Murru, approfittando di una serie di errori commessi dalla retroguardia avversaria. Nell’ultima parte dell’incontro Esposito si vede annullare un gol che sarebbe valso il pari e la doppietta personale al 90′ per un fallo commesso da Gonzalez su Martella ravvisato con l’ausilio del VAR.

Diretta/ Sampdoria Cagliari Primavera (risultato finale 1-0): gol di Conti! (23 dicembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Ivano Pezzuto, proveniente dalla sezione di Lecce, oltre ad aver espulso Kasami con un rosso diretto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Verre da un lato, Ceppitelli, Butic, Balestrero, La Mantia e Kourfalidis dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo diciottersimo turno del campionato cadetto permettono alla Feralpisalò di salire a quota 13 nella classifica della Serie B mentre la Sampdoria non si muove, rimanendo ferma a 22 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAMPDORIA FERALPISALO’: IL TABELLINO

Sampdoria-Feralpisalò 2 a 3 (p.t. 1-2)

Video/ Feralpisalò Cremonese (1-0) gol e highlights: gran colpo! (Serie B, 16 dicembre 2023)

Reti: 13′ Bergonzi(F); 22′ Butic(F); 28′ Se. Esposito(S); 55′ Murru(S); 81′ Zennaro(F).

Assist: 22′ Bergonzi(F); 28′ De Luca(S).

SAMPDORIA (4-3-2-1) – Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Kasami, Yepes, Giordano; Verre, Esposito; De Luca. All.: Pirlo.

FERALPISALO’ (3-5-2) – Pizzignacco; Martella, Ceppitelli, Balestrero; Felici, Di Molfetta, Fiordilino, Kourfalidis, Bergonzi; Butic, Compagnon. All.: Zaffaroni.

Arbitro: Ivano Pezzuto (sezione di Lecce).

Ammoniti: 3′ Ceppitelli(F); 15′ Verre(S); 42′ Butic(F); 52′ Balestrero(F); 60′ La Mantia(F); 71′ Kourfalidis(F).

Espulsi: 32′ Kasami(S).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAMPDORIA FERALPISALO’













© RIPRODUZIONE RISERVATA