Video/ Sampdoria Fiorentina Primavera (1-4) gol e highlights: tre punti facili (10 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA FIORENTINA: SINTESI!

Sampdoria e Fiorentina Primavera, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, ma non sono mancate le occasioni da entrambe le squadre. Mendoza della Fiorentina Primavera ha attirato l’attenzione con un tiro a giro da fuori area, cercando di sbloccare il punteggio. La giocata di Mendoza è stata un momento di grande incisività, mettendo alla prova la difesa avversaria e cercando di portare la Fiorentina in vantaggio. Il tiro a giro, caratterizzato da precisione e potenza, ha mostrato l’abilità tecnica del giocatore. Nonostante le occasioni, entrambe le squadre stanno dimostrando una solida difesa, rendendo la partita equilibrata. Il gioco è veloce e dinamico, con entrambe le squadre desiderose di ottenere il controllo del match.

Diretta/ Roma Fiorentina (risultato finale 1-1): espulso anche Lukaku! (10 dicembre)

Sampdoria e Fiorentina Primavera si è concluso con un vantaggio significativo per la squadra ospite, la Fiorentina, che attualmente guida per 2-0. La doppietta di Caprini ha segnato la differenza nei primi 45 minuti di gioco. Caprini si è rivelato il protagonista indiscusso del primo tempo, mettendo a segno due reti e dando un forte impulso alla Fiorentina Primavera. La sua abilità nel finalizzare le azioni offensive ha messo in difficoltà la difesa avversaria della Sampdoria. La Sampdoria, ora sotto di due gol, avrà bisogno di una solida strategia per cercare di recuperare nella seconda metà della partita. La Fiorentina Primavera, d’altra parte, cercherà di consolidare il vantaggio e gestire il risultato. Il secondo tempo si preannuncia quindi pieno di emozioni e potrebbe riservare ulteriori colpi di scena.

Diretta/ Sampdoria Fiorentina Primavera (risultato finale 1-4): Rubino chiude il game! (10 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA FIORENTINA, IL SECONDO TEMPO

Sampdoria e Fiorentina Primavera, la Fiorentina ha consolidato ulteriormente il proprio vantaggio portandosi sul risultato di 0-3. La rete è stata siglata al 57° minuto da Biagetti. Il gol di Biagetti rappresenta un ulteriore colpo per la Sampdoria, che ora si trova in una situazione difficile. La Fiorentina Primavera, d’altra parte, sta dimostrando una grande efficacia nel finalizzare le azioni offensive. Con tre gol di vantaggio, la Fiorentina Primavera ha la partita saldamente in mano. La Sampdoria dovrà compiere uno sforzo straordinario per tentare una rimonta.

Video/ Sampdoria Lecco (2-0) gol e highlights: gara decisa da Esposito! (Serie B, 9 dicembre 2023)

Sampdoria e Fiorentina Primavera si è conclusa con un netto successo della Fiorentina, che ha trionfato con un risultato finale di 1-4. Il momento chiave è stato segnato dalla rete sul finale di Rubino, contribuendo ulteriormente al dominio della squadra viola. La Fiorentina Primavera ha dimostrato una prestazione eccezionale, segnando con regolarità e mantenendo il controllo del match. La rete di Rubino nel finale ha aggiunto un ulteriore tocco di autorità alla vittoria complessiva della Fiorentina. Questo risultato rappresenta una giornata di successo per la Fiorentina Primavera, mentre la Sampdoria avrà sicuramente da analizzare la partita per trarre insegnamenti.

SAMPDORIA FIORENTINA, IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-3): Scardigno; Porzi (dal 46′ Georgiadis), Costantino, D’Amore, Langella; Alesi, Valisena (dal 46′ Lemina), Conti (dal 75′ Pozzato); Gomes, Polli (dal 46′ Leonardi), Ntanda. Allenatore: Sassarini.

FIORENTINA (4-3-3): Tognetti; Vigiani (dal 75′ Maggini), Comuzzo (dal 86′ Baroncelli), Elia, Fortini (dal 86′ Scuderi); Biagetti, Ievoli, Amatucci; Rubino, Caprini (dal 75′ Sene), Padilla (dal 60′ Spaggiari). Allenatore: Galloppa.

MARCATORI: 32′ Caprini (F), 38′ Caprini (F), 57′ Biagetti (F), 81′ Rubino (F), 92′ Uberti (S)

AMMONITI: Valisena (S), Conti (F)

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA FIORENTINA













© RIPRODUZIONE RISERVATA