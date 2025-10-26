Video Sampdoria Frosinone (risultato finale 1-1) gol e highlights della gara valida per la nona giornata della Serie B 2025/2026.
VIDEO SAMPDORIA FROSINONE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova la Sampdoria riprende il Frosinone con un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo i blucerchiati si dimostrano essere molto propositivi in avvio con un paio di spunti inefficaci tentati da Ferrari di testa al 4′ e da Barak al 6′.
I ciociari rimangono compatti e rispondono conquistando un calcio d’angolo con Kvernadze, per la deviazione di Depaoli, al 9′ prima di centrare la traversa all’11’ con un colpo di testa insidioso di Calvani. I liguri sono ancora imprecisi di testa al 20′ con Coda ed effettuano una sostituzione prematura al 29′ quando Ioannou rileva Depaoli, costretto ad uscire a causa di un infortunio.
I Leoni colpiscono di nuovo la traversa al 32′ con Bracaglia e spezzano l’equilibrio per merito del gol realizzato di testa da Zilli, sull’angolo battuto da Calò, al 39′. Nel secondo tempo l’arbitro Turrini viene aiutato dal VAR al 50′ nel cancellare il calcio di rigore inizialmente assegnato alla Samp per un fallo di mano commesso da Bracaglia mentre la squadra allenata da mister Alvini coglie l’ennesima traversa con una conclusione di Calò al 51′.
Nel finale il solito Coda sigla la rete del pari definitivo al 69′ su assist di Ioannou sebbene perdano il loro allenatore a partire dal 73′, ovvero quando mister Gregucci viene espulso per le eccessive proteste rivolte alla quaterna arbitrale. Il direttore di gara Niccolò Turrini sceglie poi di annullare un altro penalty al 77′ su segnalazione del VAR rettificando la decisione presa nel punire un fallo di mano su un calcio d’angolo battuto da Henderson.
Il punto derivante da questo risultato fa muovere in classifica la Sampdoria che raggiunge quota sei. Lo stesso discorso vale pure per il Frosinone che in questo modo va a quota quindici nella graduatoria della Serie B 2025/2026 una volta disputata la nona giornata di campionato.