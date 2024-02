Video/ Sampdoria Genoa Primavera (2-2) gol e highlights: Ekhator gela i blucerchiati (12 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA GENOA PRIMAVERA (2-2): LA PARTITA

Video coi gol ed emozioni nel derby primavera tra Sampdoria e Genoa. Nella prima frazione le due compagini ci provano prevalentemente da fuori area senza però trovare lo spunto giusto. Le occasioni migliori arrivano nel finale. osi per Bornosuzov, da solo contro il portiere avversario calcia incredibilmente alto. Bel tiro di Alesi che termina la sua corsa all’incrocio dei pali a fine prima frazione, blucerchiati avanti.

Diretta/ Sampdoria Genoa Primavera (risultato finale 2-2): doppietta Ekhator! (12 febbraio 2024)

Ad inizio ripresa la riprende subito il Genoa. Ottimo lavoro e tiro piazzato di Ekhator sul palo lungo dopo l’assist di Venturini. Scaravilli commette fallo su Ovalle Santos in area, rigore per la Sampdoria a cinque minuti dal termine. Leonardi trova il gol nonostante l’intuizione di Calvani. All’ultimo istante arriva la beffa per la Sampdoria. Mischia in area risolta dal centravanti che trova la doppietta personale di Ekhator.

DIRETTA/ Genoa Atalanta (risultato finale 1-4): la chiudono Zappacosta e Toure! (11 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA GENOA PRIMAVERA (2-2): IL TABELLINO

Marcatori: 45′ Alesi (S); 69′ Ekhator (G); 85′ Leonardi (S); 94′ Ekhator (G)

Sampdoria: (4-3-3) Scardigno; Langella, Uberti (dal 45′ Lotjonen), Leoni, Ventre; Pozzato, Valisena, Alesi; Ovalle (dall’85’ D’Amore), Polli (dal 77′ Leonardi), Scarpino. A disp.: Gentile, Chilafi, Costantino, Djalti, Devic, Acourt, Balduzzi, Zeqiraj. All.: Davide Sassarini.

Genoa: (3-4-2-1) Calvani; Pittino, Abdellaoui, Scarevilli; Tosi, Rossi, Parravicini (dall’85’ Omar), Ghirardello (dal 58′ Venturino) ; Papastylianou (dal 71′ Sarpa), Papadopulos; Bornosuzov (dal 45′ Ekhator). A disp.: Ceppi, Consiglio, Natale, Pinto, Barbini, Bosia, Thorsteinsson. All.: Vincenzo Sgambato.

Diretta/ Pisa Sampdoria (risultato finale 2-0): Caracciolo e Barbieri (Serie B, 10 febbraio 2024)

Arbitro: Zanotti Andrea

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA GENOA PRIMAVERA













© RIPRODUZIONE RISERVATA