Video/ Sampdoria Juventus (0-2): highlights e gol. Tre punti importanti per Pirlo!

VIDEO SAMPDORIA JUVENTUSA (0-2): LA SINTESI

Nella 20^ giornata della Serie A la Vecchia Signora non mette il piede in fallo e riesce a superare la compagine doriana con un succulento 2-0, tra le mura del Marassi, campo notoriamente ostico. Come si vede nel video di Sampdoria Juventus, i bianconeri hanno dominato a lungo, senza grandi difficoltà, la sfida: è stata dunque una buona prova per i ragazzi di Pirlo, che forse peccano solo nell’averla chiusa un po’ tardi. Ma poco male: la squadra bianconera ha comunque centrato l’undicesima vittoria della stagione, consistendo i liguri a un nuovo KO dopo due successi di fila. Andando ora a vedere quali sono state le azioni salienti della partita di Serie A, va detto che al via sono stati i bianconeri a partire con maggior decisione: è al 20’ che arriva poi la prima occasione da gol e la prima rete della sfida, con Chiesa che, ben servito da Morata, non esita a beffare il numero 1 blucerchiato tra i pali. Nel finale del primo tempo Ronaldo ha poi l’occasione di firmare subito il bis ma il lusitano si coordina male e il pallone finisce di lato. Dopo l’intervallo è sempre la Juventus a prendere in mano le redini deL gioco, costringendo la Sampdoria ad arretrare in copertura. Al 55’ ecco poi la prima emozione della ripresa con il gol segnato da Alvaro Morata, ma poi annullato per fuorigioco: subito dopo è la squadra ligure a farsi avanti con Quagliarella, ma l’attacco del doriano viene subito sventato da Chiellini. Man mano che scorre il cronometro i ritmi rimangono importanti, nonostante l’ampia girandola dei cambi. E’ solo nel recupero che la Juventus firma dunque il bis per opera di Ramsey: è l’ultima emozione del match, che si chiude dunque con una bona vittoria per la Vecchia Signora.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-JUVENTUS 0-2

20′ Chiesa, 91′ Ramsey

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva (81′ Jankto), Ekdal, Adrien Silva (63′ Damsgaard), Thorsby; Keita (68′ Gaston Ramirez), Quagliarella (68′ Torregrossa). All. Ranieri

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur (75′ Rabiot), Arthur (83′ Ramsey), Chiesa (83′ Alex Sandro); Morata (78′ Bernardeschi), Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Ammoniti: Thorsby (S), Ekdal (S), Jankto (S), Bentancur (J), Damsgaard (S), Bernardeschi (J)

