Video/ Sampdoria Juventus (risultato 0-0) highlights: Allegri bloccato (Serie A)

VIDEO SAMPDORIA JUVENTUS (0-0): JUVENTUS BLOCCATA A MARASSI

Prima frenata per la Juventus in casa della Sampdoria: vediamo dunque il video di Sampdoria Juventus, per la 2^ giornata di Serie A. Una grande occasione per parte nel primo quarto d’ora del match a Marassi tra Sampdoria e Juventus. Blucerchiati vicinissimi al vantaggio al 6′: gran pallone filtrante di Sabiri che viene “bucato” da Bremer, arriva Leris che a tu per tu con Perin calcia addosso al portiere avversario, col pallone che si impenna e sbatte sulla traversa. La Juventus risponde al quarto d’ora con Cuadrado che sfonda su Augello, ma la conclusione di potenza del colombiano viene respinta da Audero con un grande riflesso. Al 23′ ancora un lampo della Juventus con una potente conclusione di Kostic deviata da Ferrari, Audero è ancora attento ad alzare il pallone sopra la traversa. Al 36′ bella iniziativa di Kostic che affonda e innesca al tiro Rabiot, che non riesce però ad impensierire Audero. Al 42′ Djuricic rimedia il primo cartellino giallo della partita dopo aver steso Rabiot che l’aveva mandato fuori tempo. Al 44′ un intervento falloso su Sabiri costa l’ammonizione anche ad Alex Sandro.

Eugenio Fascetti/ "Nazionale in crisi per i troppi stranieri. Su Cassano…"

La Juventus inizia il secondo tempo con De Sciglio in campo al posto di Alex Sandro. Proprio quest’ultimo al 5′ prova a lanciare in profondità Vlahovic che non vince però il duello con Colley. Non cambia però il copione della partita con la Sampdoria che mantiene i ritmi bassi e la Juventus che fatica a trovare spazi. Al 17′ Miretti prende il posto di McKennie e proprio il neo entrato al 20′ innesca Vlahovic che si gira in area e serve Rabiot, che piazza il pallone alle spalle di Audero. Gol però annullato poiché il VAR rileva la posizione irregolare di Vlahovic. Ammonito Leris, quindi la Sampdoria inserisce Verre al posto di Rincon. Non sortiscono effetti i cambi di Max Allegri, Kean prova a inventare qualcosa di nuovo in attacco e al 3′ dei 6′ di recupero trova il controcross in area per Kostic, bravo a girare a rete ma un grande Audero d’istinto evita il colpo del ko juventino. Il precedenza al 42′ era stato Quagliarella a cercare la beffa, scavalcando Perin con un tocco maligno finito di poco a lato ma si chiude senza reti.

Risultati Serie A, classifica/ Pari Juve, Var frena Rabiot: diretta gol live score

VIDEO SAMPDORIA JUVENTUS: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Marco Giampaolo elogia la prestazione della Sampdoria: “Partita di grande spirito, di grande abnegazione. C’era un’alchimia giusta. La squadra ha affrontato la Juventus con personalità. Il risultato ci permette di lavorare meglio. Potevamo anche subirlo il gol. Lo spessore della partita è stato importante. Significa creare fiducia. Significa approcciare le partite con una consapevolezza diversa. Bene chi ha giocato e chi è subentrato. Il mio focus è sulla mia squadra. La Juve non ti dà punti di riferimento. Sono imprevedibili e sull’imprevedibilità devi essere bravo. I nostri sono stati bravi, dovevamo evitare che la Juventus abbia preso il sopravvento. Il nostro pubblico è stato straordinario perché nella difficoltà anche fisica dove dovevamo rintuzzare ci hanno sostenuto in maniera incessante fino alla fine. Io l’ho sempre considerato un cambio in più. Non ne ho cinque, ma sei“.

Probabili formazioni Roma Cremonese/ Quote, i duelli più stuzzicanti all'Olimpico

Max Allegri ha visto poca lucidità nella Juventus: “Nel primo tempo ci sono stati molti meriti della Sampdoria che ha corso molto. Noi non siamo stati lineari e limpidi tecnicamente. Nel secondo tempo loro sono calati e noi abbiamo fatto una buona partita. Per la seconda volta non abbiamo preso gol, potevamo vincere con un po’ più di lucidità. Le partite durano 95 minuti, abbiamo avuto la lucidità nel primo tempo di non rischiare nulla, poi nella ripresa non abbiamo quasi mai rischiato. Perché comunque abbiamo fuori giocatori come Di Maria e Chiesa. Abbiamo fuori degli attaccanti. Ho messo questa formazione con i giocatori che avevo a disposizione. Ho spostato Kostic a destra e non sapevo se riusciva a giocarci. Però ha fatto una buona prestazione. Stasera ha fatto gol ma è stato sfortunato perché Vlahovic era in fuorigioco di poco. Quando la partita ha iniziato a incattivirsi è stato forte. E’ un giocatore che alla Juventus serve“.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SAMPDORIA JUVENTUS 0-0

LEGGI ANCHE:

Video/ Verona-Ascoli (1-1): highlights e gol della partita (Serie B, 29^ giornata)VIDEO/ Roma-Slovacko (1-0): highlights e gol della partita. Parla Di Francesco (amichevole)VIDEO/ Lione Roma (risultato finale 4-2): highlights e gol. Emerson: vinceremo in casa (Europa League 2017)

© RIPRODUZIONE RISERVATA