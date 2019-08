Video/ Sampdoria Lazio (0-3): gol e highlights, show biancoceleste (Serie A)

Nel video di Sampdoria Lazio 0-3 si può ammirare una perentoria vittoria biancoceleste: infatti la Lazio fa un sol boccone della Sampdoria nel match d’esordio in campionato. I biancocelesti dominano dall’inizio alla fine contro i blucerchiati che concedono troppo campo ai micidiali inserimenti dei talenti d’attacco di Inzaghi. La Lazio trova subito un grande Audero sugli scudi, col portiere di casa che nega il gol prima a Milinkovic-Savic, poi a Immobile. Proprio Immobile poco dopo la mezz’ora non trova lo specchio della porta da buona posizione, ma al 38′ la Lazio passa meritatamente. Luis Alberto batte veloce una punizione che trova l’inserimento perfetto di Immobile, sul filo del fuorigioco. Pallonetto e Audero è scavalcato, con il VAR che conferma la posizione regolare del calciatore laziale. La Samp sfiora subito il pari di Ronaldo Vieira, che trova però una super risposta di Strakosha.

VIDEO SAMPDORIA LAZIO: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Lazio non rinuncia ad attaccare e dopo un altra notevole parata di Audero su Immobile, la squadra di Inzaghi dilaga. Al 9′ della ripresa strepitoso Luis Alberto che riconquista un gran pallone e vola verso la porta avversaria, servendo Correa che piazza sul secondo palo il gol del raddoppio. Al 16′ Immobile chiude definitivamente la contesa, sfruttando un pasticcio di Murilo su un lancio di Milinkovic-Savic e facendo gol al secondo tentativo. Una Lazio davvero brillante, Inzaghi con 3 gol di vantaggio preserva i titolari con Lazzari, Acerbi e Milinkovic-Savic richiamati in panchina in successione sostituiti da Marusic, Vavro e Cataldi, ma non accade più nulla di significativo e si chiude su uno 0-3 eloquente come biglietto da visita per la Lazio in questa nuova Serie A.

VIDEO SAMPDORIA LAZIO: GOL E HIGHLIGHTS





