Video/ Sampdoria Milan (1-2) gol e highlights: la decide Giroud su rigore (Serie A)

VIDEO SAMPDORIA MILAN (1-2): DUE ESPULSI E PARTITA VIVA

Il Milan supera a domicilio la Sampdoria grazie a Messias ed un gol su rigore di Giroud. Djuricic aveva trovato il pari di testa con i rossoneri costretti in dieci per gran parte del match a causa dell’espulsione di Leao. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Messias per Giruod che di testa sfiora la sfera. Messias! La sblocca il Milan dopo appena sei minuti di gioco! Azione personale di Leao che serve Giroud, il centravanti trova De Ketelaere che trova ancora Leao, il controllo del portoghese diventa assist per Messias che la sblocca. Gara subito in discesa per il Milan contro una Sampdoria che fatica ad ingranare. caputo per Djuricic che da fuori area coglie la traversa! Gara che subito si è accesa tra il gol di Messias e la traversa di Djuricic.

Gara che sta regalando già emozioni quando siamo giunti al minuto quindici. Kalulu anticipa il diretto avversario. Giallo per Leao dopo una spinta a Ferrari. De Ketelaere raddoppia su assist di Leao! Ma c’è un controllo VAR che pesca in fuorigioco Giroud ed annulla! Leao inventa per Hernandez che entra in area e calcia ma si coordina male. Grande occasione per Giroud! Hernandez in mezzo per il centravanti francese con Giroid che respinge la conclusione. Termina la prima frazione con Messias che la sta decidendo dopo una bella azione dei rossoneri corale. La Sampdoria ha preso una traversa con Djuricic. Vedremo se i padroni di casa nella ripresa riusciranno a pungere concretamente.

VIDEO SAMPDORIA MILAN: IL SECONDO TEMPO

Espulso Leao! Tentativo di rovesciata che colpisce Ferrari al volto, secondo giallo e rosso per il portoghese! Aveva provato la rovesciata il centravanti portoghese che ha colpito al volto Ferrari, cambia ora il match. Nella Sampdoria intanto sembra pronto ad entrare Gabbiadini. Messias in area, palla fuori di poco. Ferrari in ritardo su Hernandez si prende il giallo. Djuricic! La riprende la Sampdoria! Augello la mette in mezzo per Djuricic che anticipa Tonali di testa e ristabilisce la parità. Padroni di casa che sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica causata dal rosso a Leao. Nel Milan entra Tomori per Messias. Giroud per Pobega che appoggia ad Hernandez, destro dell’esterno con Audero che mette in angolo. Colpo di testa di Giroud e tocco di mano di Villar, forse c’è calcio di rigore. C’è il calcio di rigore! Giallo per Villar con il direttore di gara che indica il dischetto.

Sul dischetto si presenta Giroud che non sbaglia, Milan di nuovo avanti! Bella conclusione da parte del francese che non lascia scampo ad Audero. Milan ora di nuovo avanti ma con un uomo in meno. Venti minuti alla fine del match, può succedere ancora di tutto al Ferraris. Fallo su Sabiri, la Sampdoria chiede un rigore ma il direttore di gara dice di proseguire. Girandola di cambi, dieci minuti alla fine escluso il recupero. Vranchxx in mezzo per Kjaer, Ferrari allontana la minaccia. Sampdoria ad un passo dal pareggio! Maignan salva su Gabbiadini, sfera poi a Verre che centra il palo, palla ancora a Gabbiadini, si supera Maignan. Ben sette i minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Sampdoria che attacca ora a testa bassa a caccia del pareggio. Giallo ai danni di Quagliarella per proteste. Augello commette un fallo tattico su Calabria, giallo anche per l’esterno. Giallo anche per Leris, finale di gara ricco di nervosismo. Termina il match, vince il Milan grazie al calcio di rigore di Giroud.

IL TABELLINO

MARCATORI: 6′ Messias, 57′ Djuricic, 67′ rig. Giroud.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski (59′ Gabbiadini), Ferrari, Murillo, Augello; Villar (86′ Vieira); Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic (79′ Verre); Caputo (79′ Quagliarella). A disposizione: Ravaglia, Amione, Conti, Murru, Yepes, Pussetto. Allenatore: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo; Tonali, Pobega (78′ Vranckx); Messias (58′ Tomori), De Ketelaere (70′ Bennacer), Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Dest, Thiaw, Gabbia, Brahim Diaz, Saelemaekers, Adli. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna. Assistenti: Liberti di Pisa e Del Giovane di Albano Laziale. Quarto ufficiale: Massa di Imperia. VAR: Abisso di Palermo. AVAR: Longo di Paola.

AMMONITI: Ferrari, Villar, Quagliarella, Augello, Leris. ESPULSI: Leao, Giampaolo.

