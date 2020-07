Video/ Sampdoria Milan (1-4): highlights e gol. Che poker per i rossoneri!

Troppo Milan per una Sampdoria rinunciataria e probabilmente già paga della salvezza, mentre la formazione rossonera si conferma una delle più in forma in questo post-lockdown. Il Milan trova repentinamente in vantaggio grazie a Zlatan Ibrahimovic, bravo a inserirsi di testa su un cross di Rebic. Poi la partita è in pratica costantemente in mano alla squadra di Stefano Pioli, con Hakan Calhanoglu che fa le prove balistiche nel primo tempo di un raddoppio che si concretizzerà nella ripresa. Lo segna il turco sovrastando Colley, dopo la review al VAR il gol viene convalidato e a stretto giro di tempo arriva il tris. E’ doppietta per Zlatan Ibrahimovic, che chiude alla grande una ripartenza orchestrata proprio da Calhanoglu. Al 33′ calcio di rigore per la Sampdoria, ma per i blucerchiati non è serata e Gonzalo Maroni si fa parare la trasformazione da Donnarumma. I padroni di casa riescono comunque ad accorciare le distanze al 42′ grazie ad Askildsen, che dai venti metri infila Donnarumma con un bel destro a giro. Rete molto simile a quella che al 92′ realizza Leao, controllo e tiro dal limite dell’area e 1-4 finale per il Milan. Un poker eloquente della superiorità dimostrata da un Milan che con Ibra e Pioli quest’anno avrebbe potuto probabilmente puntare anche alla qualificazione in Champions League.

LE DICHIARAZIONI

Ranieri ringrazia i suoi per la salvezza della Sampdoria e pensa al prossimo anno: “Il Milan è una super squadra, in un momento d’oro, ha tantissima qualità e ha avuto cinque giorni per recuperare. Noi siamo arrivati a Genova lunedì alle 4 di mattina. E’ mercoledì…Io non pensavo che i ragazzi riuscissero a raschiare il barile come hanno fatto. Finché ne abbiamo avuto, abbiamo avuto anche la palla dell’1-1. Poi la qualità ha fatto la differenza ma permettetemi di ringraziare i miei ragazzi perchè hanno dato fondo ad ogni piccola stilla di energia. Noi abbiamo giocato ogni volta di domenica e mercoledì, qualche volta è venuto un giorno in più ma adesso siamo alle dodicesima partita consecutiva ci vogliono le bombole d’ossigeno per correre dietro al Milan. Quindi tanto di cappello ai miei. Se resto? Se non mi manda via lei (ride) ho un contratto per il prossimo anno“. Per Pioli è stato decisivo Ibrahimovic, ma la nuova sfida del Milan sarà trovare continuità: “Che Ibra sia stato importantissimo per la nostra crescita questo è evidente. Non è stato solo l’arrivo di Ibra, è stato un lavoro fatto anche nei mesi passati. E’ arrivato Kjaer, è cambiato il modulo e sono cambiate una serie di cose che ci hanno permesso di mettere in campo delle prestazioni ottime con la giusta continuità. La continuità del rendimento della squadra e la mentalità dovranno essere due nostri punti fermi. La squadra deve voler comandare e fare la partita. Dovrà essere una filosofia di gioco che dovremo mettere sempre sul campo“.

