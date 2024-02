Video/ Sampdoria Modena (2-2) gol e highlights: Palumbo trova la doppietta su rigore (3 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA MODENA (2-2): LA PARTITA

Sampdoria e Modena si dividono la posta in palio dopo un match ricco di gol ed emozioni. Esposito per Alvarez che calcia a botta sicura, salva Seculin con una grande parata. I padroni di casa continuano ad attaccare e la sbloccano. Askildsen in mezzo da angolo, Gonzalez di testa non sbaglia. La Sampdoria continua ad attaccare e raddoppia. Esposito trova l’ex centravanti del Sassuolo che con il destro non lascia scampo a Seculin. Kasami calcia da lontanissimo ma centra la traversa! La prima frazione termina con i blucerchiati avanti di due gol.

Piccini tocca con il braccio in area, il direttore di gara indica il dischetto. Palumbo calcia centrale e supera Stankovic. Secondo rigore di giornata per gli emiliani! Stojanovic atterra Cotali in area, il direttore di gara indica il dischetto. Palumbo la mette nell’angolino, doppietta personale e pareggio del Modena. Kasami ci prova ma colpisce male la sfera. Il match termina in parità.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA MODENA (2-2): IL TABELLINO

Marcatori : 21’ p.t. Facundo Gonzalez (S), 33’ p.t. Alvarez (S), 14’ s.t. rig., 36’ rig. Palumbo (M).

Assist : 21’ p.t. Askildsen (S), 33’ p.t. Esposito (S).

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli (14’ s.t. Depaoli), Piccini (26’ s.t. Leoni), Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Askildsen; Esposito (26’ s.t. Darboe), Alvarez (42’ s.t. Ntanda); De Luca. Allenatore: Andrea Pirlo

MODENA (3-5-2): Seculin; Riccio, Zaro, Cauz; Ponsi (26’ s.t. Cotali), Battistella (40’ s.t. Di Stefano), Gerli, Palumbo, Corrado (26’ s.t. Santoro); Abiuso, Gliozzi (40’ s.t. Magnino). All. Bianco.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno.

Ammoniti : 40’ p.t. Battistella (M), 48’ p.t. Palumbo (M), 9’ s.t. Depaoli (S), 16’ s.t. Esposito (S), 20’ s.t. Yepes (S), 45’ s.t. Abiuso (M), 47’ s.t. Santoro (M)

