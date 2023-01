Video/ Sampdoria Napoli (0-2) gol e highlights: Osimhen e Elmas accoppiata vincente

Sampdoria Napoli, una partita ostica dopo lo scivolone dei partenopei nello scorso turno di campionato, mentre di fronte ha dei padroni di casa forti del loro successo. La gara si apre con un calcio di rigore a favore del Napoli, falo su Anguissa e dal dischetto si presenta Matteo Politano che angola alla sinistra del portiere: Audero la devia sul palo e smorza l’urlo dei tifosi napoletani accorsi a Marassi. Ci pensa poi la punta della squadra di Spalletti: Osimhen, cross in mezzo sul filo del fuorigioco e l’attaccante non ci pensa due volte a insaccare di testa. Attenzione ai blucerchiati che non sembrano aver perso fiducia dopo essere andati in svantaggio.

Dove i partenopei non stanno esprimendo il calcio frizzante a cui siamo stati abituati nella prima part della stagione, il Napoli infatti sembra ingessato e cerca sempre la giocata più facile, anche se c’è da dire che comunque il passaggio difficilmente è all’indietro. In questa seconda parte del primo tempo la Sampdoria invece ha fatto vedere un buon calcio e un atteggiamento propositivo che però per forza di cose si dovrà interrompere dopo l’espulsione di Rincon, il centrocampista infatti per evitare di lasciare Audero a tu per tu con Osimhen, falcia il giocatore nigeriano e rosso diretto da parte di Abisso.

SAMPDORIA NAPOLI, IL SECONDO TEMPO

Sampdoria Napoli, nonostante il risultato faccia pensare ad una gara agevole il Napoli sta trovando molte difficoltà in fase in offensiva, mentre la difesa nonostante alcuni tentennamenti riesce a tenere botta, sopratutto visto che i blucerchiati stanno giocando in dieci.L’uomo che sta facedo la differenza per la Sampdoria è Augello, sul suo lato nonostante si trovi contro Di Lorenzo riesce spesso a crossare in mezzo, forse sarebbe meglio puntare l’uomo, ma il capitano del Napoli non è proprio un cliente accomodante.

Termina la diretta di Sampdoria Napoli e nonostante il risultato faccia pensare ad una partita agevole per i partenopei, la gara è stato tutt’altro che in discesa per i giocatori allenati da Spalletti. La squadra azzurra infatti ha dimostrato di non aver digerito ancora i panettoni, e sopratutto è mancata la cattiveria sottoporta.La Sampdoria nonostante non abbia creato chiare occasioni da goal nel secondo tempo, è sempre rimasta in partita nonostante l’uomo in meno. Infatti se avessimo assistito ad una gara undici contro undici adesso probabilmente staremo parlando di un risultato diverso, magari non una vittoria dei padroni di casa, ma sicuramente un goal lo avrebbe segnato.

SAMPDORIA NAPOLI, IL TABELLINO

SAMPDORIA NAPOLI 0-2 (0-1)

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo (1’ s.t. Zanoli), Nuytinck, Murru; Leris, Rincon, Vieira (38’ s.t. Paoletti), Augello; Verre (8’ s.t. Villar); Gabbiadini (1’ s.t. Djuricic), Lammers (38’ s.t. Montevago). All. Stankovic.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-jae (1’ s.t. Rrahmani), Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa (21’ s.t. Ndombelé), Lobotka, Elmas (42’ s.t. Raspadori); Politano (18’ s.t. Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia (18’ s.t. Zielinski). All. Spalletti.

Arbitro: Abisso

Ammoniti : 5’ p.t. Murru (S), 44’ p.t. Murillo (S), 8’ s.t. Juan Jesus (N), 15’ s.t. Anguissa (N), 27’ s.t. Leris (S).

Espulso: 39’ p.t. Rincon (S).

Marcatori: 19’ p.t. Osimhen (N), 36’ s.t. rig. Elmas (N).

