Video/ Sampdoria Palermo (1-0) gol e highights: Borini piega i rosanero (4 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA PALERMO: LA SINTESI

La Sampdoria supera il Palermo grazie al calcio di rigore realizzato da Borini in due tempi. Andiamo a rivivere le emozioni della gara. Verre viene ammonito, diffidato, salterà il prossimo match. Azione pericolosa di Verre che sfiora il gol, fischiato il fuorigioco. Siamo giunti al ventesimo minuto di gara, non si sblocca il match. Brunori la mette in mezzo, chiude bene la Sampdoria. Insigne in mezzo, Depaoli sembra toccarla con la mano, il direttore di gara non è dello stesso avviso. Kasami in mezzo, libera Lund. Calcio di rigore a favore della Sampdoria! Lucioni colpisce Esposito in area, il direttore di gara indica il dischetto. Borini calcia, respinge Pigliacelli, sulla ribattuta la mette in rete! Termina la prima frazione di gara.

Diretta/ Sampdoria Palermo (risultato finale 1-0) streaming: la decide Borini (Serie B, 4 novembre 2023)

Giordano in mezzo, Lund la mette fuori. Vieira in mezzo, Esposito colpisce male di testa. Cross dei rosanero in mezzo, libera tutto Vieira. Ammoniti Yepes e Borini nella Sampdoria, Palermo che sta alzando il ritmo della gara. Calcia Esposito, per un soffio Borini non si inserisce sulla traiettoria. Giocata personale di Brunori che salta due uomini ma poi non riesce nel cross. Kasami con il tiro a giro, palla fuori davvero di poco. Stulac ci prova su punizione, conclusione sballata. Mancuso aggancia in area, si gira e calcia, grande la risposta di Stankovic. Soleri di testa, ancora bravo Stankovic. Termina il match.

Diretta/ Sampdoria Lazio Primavera (risultato finale 1-2): ribaltone biancoceleste! (oggi 4 novembre 2023)

IL TABELLINO DI SAMPDORIA PALERMO

SAMPDORIA (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, González, Giordano; Kasami, Yepes (95′ Girelli), Vieira; Verre (64′ Askildsen); Borini, Esposito (79′ De Luca). A disp.: Ravaglia, Stojanovic, Conti, Buyla, Langella, Panada, Ricci, Delle Monache, La Gumina. All. Pirlo (squalificato).

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund (79′ Aurelio); Henderson (67′ Valente), Gomes (79′ Stulac), Segre; Insigne (57′ Mancuso), Brunori, Di Francesco (67′ Soleri). A disp.: Desplanches, Kanuric, Buttaro, Nedelcearu, Graves, Marconi. All. Corini.

Video/ Salernitana Sampdoria (4-0) gol e highlights: tutto facile per i granata (31 ottobre 2023)

ARBITRO: Doveri di Roma 1 (Bindoni-Niedda).

MARCATORI: 44′ Borini

NOTE: Ammoniti: Verre, Yepes, Borini, Ghirardi (S), Mateju (P). Al 44′ Pigliacelli respinge un calcio di rigore a Borini.

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA PALERMO













© RIPRODUZIONE RISERVATA