Video/ Sampdoria Roma (0-0): highlights. Ranieri blocca Fonseca (Serie A)

Esordio di concretezza per Claudio Ranieri sulla panchina della Sampdoria: contro la “sua” Roma arriva uno 0-0 che evidenzia i problemi già evidenziati dai giallorossi nelle ultime partite. L’emergenza infortuni continua per la Roma che dopo appena 7′ deve fare a meno di Cristante, problema inguinale, inserendo Pastore. La Sampdoria prova a rompere il ghiaccio con una conclusione di controbalzo di Berezynski che finisce di poco a lato, la Roma tiene palla ma con un possesso sterile che finisce peraltro per rallentare notevolmente il gioco. La Sampdoria si giova di un ottimo Bertolacci, dopo la mezz’ora arrivano i primi gialli con Kluivert sanzionato per un fallo su Ronaldo Vieira e lo stesso Bertolacci ammonito per un intervento su Zaniolo. Deve dare forfait anche Kalinic per un problema al ginocchio, entra Dzeko con una maschera protettiva a causa della frattura allo Zigomo riportata 15 giorni fa contro il Cagliari, quindi viene ammonito Mancini per una gomitata su Quagliarella.

IL SECONDO TEMPO

Non cambia il copione nella ripresa, la Roma fatica ad arrivare al tiro e la Sampdoria non si scopre. Ranieri inserisce Depaoli e Bonazzoli al posto di Rigoni e Gabbiadini, poi viene ammonito Berezynski. Il primo tiro nello specchio della Roma arriva al 34′ con Dzeko, bloccato da Audero, la prima vera occasione da gol al 38′ con una conclusione di Pastore che esce d’un soffio. I giallorossi chiudono in dieci uomini per l’espulsione per doppia ammonizione di Kluivert al 41′, la Samp gestisce e torna a muovere la classifica.

