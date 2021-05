VIDEO/ Sampdoria Roma (risultato 2-0) gol e highlights. Fonseca a picco

Non si ferma la crisi della Roma che crolla anche al cospetto della Sampdoria, dopo il ko di Cagliari e l’imbarcata subita a Manchester in Europa League, come scopriamo nel video Sampdoria Roma. Erano partiti aggressivi i giallorossi, dopo 2′ Tonelli deve intervenire in scivolata per deviare una conclusione di Borja Mayoral. Al 13′ c’è ancora Tonelli a chiudere su un tiro di Borja Mayoral, ben innescato da Santon. Al 20′ è attento Fuzato su un cross piazzato di sinistro da Jankto, mentre al 28′ va a segno la Roma con Dzeko, che sfrutta un passaggio filtrante di Mkhitaryan ma vede la sua prodezza annullata per fuorigioco, essendo irregolare la posizione di partenza del bosniaco. Grande occasione per la Sampdoria al 31′ con Verre che risolve una mischia in area ma non riesce ad angolare, permettendo a Fuzato di neutralizzare. Al 42′ è Dzeko a sprecare una grande chance per il vantaggio: il bosniaco viene di nuovo innescato da Mkhitaryan, salta Augello ma conclude solo sull’esterno della rete. Prima dell’intervallo però passa la Samp: Thorsby riceve palla da Fuzato e vede l’inserimento di Adrien Silva, botta all’angolino imparabile per il portiere romanista e la Sampdoria chiude il primo tempo in vantaggio.

Nella ripresa al 13′ come nel primo tempo Dzeko si vede annullato un altro gol per fuorigioco, col bosniaco a segno su passaggio in profondità di Cristante ma scattato in offside. Al quarto d’ora problemi fisici per Kumbulla che prova a stringere i denti ma al 19′ deve alzare bandiera bianca, sostituito da Ibanez. Al 20′ però arriva il raddoppio della Sampdoria: Verre serve con perfetta scelta di tempo Jankto in area, controllo a seguire e pallone piazzato di sinistro alle spalle di Fuzato. Al 22′ terzo gol annullato ai giallorossi nel corso della partita, Dzeko serve Borja Mayoral che va a segno ma in posizione di offside, come il bosniaco nelle due occasioni precedenti. Al 26′ la Roma può usufruire di un calcio di rigore per un fallo di mano di Adrien Silva, su cross di Mancini che era stato appena ammonito. Dal dischetto va Dzeko ma Audero si distende e sventa la conclusione. Per i giallorossi è la mazzata finale, la Samp può festeggiare una vittoria importante.

Claudio Ranieri elogia la mentalità della Sampdoria: “I ragazzi stanno acquisendo la mia mentalità, quella di provarci sempre. Abbiamo portato 16 calciatori diversi al gol, mi fa piacere. Io voglio sempre migliorare perché voglio stare altri vent’anni nel calcio. Ho iniziato quando si giocava a tre dietro, quello per me era scolastico. Sentirsi dire che è scolastico mi chiedo “Ma dove?”. Vi siete accorti come andiamo a pressare, quali movimenti facciamo o in quanti attacchiamo? L’Atletico Madrid gioca col 4-4-2, ho vinto col Leicester col 4-4-2, il Lille gioca col 4-4-2. Perché dire che è scolastico? Allora anche il 3-5-2, il 3-4-1-2, è tutta scuola. Non mi sono arrivate voci sul rinnovo, so che stanno facendo dei conti. Il presidente mi ha detto le difficoltà che ci saranno nella campagna acquisti per cui adesso si entrerà nel vivo della questione.” Prima di ammirare gli highlights del video Sampdoria Roma, spazio anche a Paulo Fonseca che non si nasconde, per la Roma è un momento nero: “È un momento difficile. Abbiamo fatto un buon primo tempo ma, purtroppo, abbiamo subito gol che, per questa squadra, sta diventando una cosa abituale. Dopo essere passati in svantaggio non siamo riusciti a reagire. Dobbiamo capire il momento. La sconfitta di Manchester ci ha segnati. Fino a marzo stavamo lottando per un piazzamento in Champions in campionato oltre ad essere in corsa in Europa League. Abbiamo dovuto fare a meno di dieci giocatori a causa di vari problemi e poi è successo quello che è successo. Non penso che sia colpa di allenamenti sbagliati. Molto spesso giocando ogni tre giorni non abbiamo neanche il tempo di allenarci. A Sky, ad inizio stagione, ricordo che avevate messo la Roma al 7° posto. Penso che avremmo potuto fare di più soprattutto se avessimo avuto Smalling e Zaniolo al meglio“.

