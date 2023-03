Video/ Sampdoria Salernitana (0-0) highlights: per i liguri utopia salvezza (Serie A)

VIDEO SAMPDORIA SALERNITANA (0-0): LA PARTITA

Porte inviolate allo stadio “Ferraris” di Genova: finisce in parità lo scontro salvezza tra Sampdoria e Salernitana. Il punto conquistato rende felici i campani che tengono a distanza di sicurezza la zona retrocessione, mentre i padroni di casa liguri mancano ancora l’appuntamento con la prima vittoria interna e rimangono all’ultimo posto della classifica, adesso a pari punti con la Cremonese. Gara non bella in Liguria dove i padroni di casa confermano la loro difficoltà in zona gol mentre l’undici di Paulo Sousa si accontenta del pareggio che muove la classifica ma non mette al sicuro da brutte sorprese. Nel primo tempo una conclusione a giro da posizione defilata di Sabiri è il primo tiro del match. La Salernitana risponde con un gran filtrante di Kastanos per Candreva: l’ex di giornata si presenta a tu per tu con Audero ma si fa ipnotizzare da quest’ultimo, bravo a rimanere in piedi e a chiudere lo specchio all’avversario. Il portiere blucerchiato è attento anche su un’insidiosa punizione dal limite che Sambia calcia sul suo palo. Prima dell’intervallo Stankovic decide di sostituire Sabiri con Gunter mentre la ripresa comincia con gli innesti nella Salernitana di Mazzocchi e Maggiore.

Dopo qualche minuto dentro anche un attaccante per parte: Quagliarella per i padroni di casa, Dia per gli ospiti al posto di Kastanos. Ad alzare i giri del motore è la Sampdoria. Cuisance con una traiettoria velenosa manda di poco alto dalla grande distanza, Quagliarella riceve in area ma conclude senza trovare lo specchio. Nel finale di gara c’è una ghiotta occasione anche per la Salernitana con Maggiore che da pochi passi in mischia non riesce a mettere in rete il match point da tre punti. A “Marassi” termina senza reti e con una Sampdoria sempre più lontana dalla salvezza.

VIDEO SAMPDORIA – SALERNITANA (0-0): IL TABELLINO

SAMPDORIA: Audero, Zanoli, Nuytinck (15′ st Malagrida), Amione, Leris, Rincon, Winks, Augello (16′ st Murru), Cuisance (34′ st De Luca), Sabiri (35′ pt Gunter), Jesé Rodriguez (15′ st Quagliarella). A disposizione: Turk, Ravaglia, Oikonomou, Yepes, Montevago, Paoletti. Allenatore: Stankovic

SALERNITANA: Ochoa, Daniliuc, Gyomber, Pirola, Sambia (1′ st Mazzocchi), Coulibaly, Crnigoj (1′ st Maggiore), Bradaric, Candreva (28′ st Bohinen), Kastanos (16′ st Dia), Piatek. A disposizione: Fiorillo, Sorrentino, Bronn, Bonazzoli, Vilhena, Botheim, Valencia, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Lovato. Allenatore: Paulo Sousa

Ammoniti: Nuytinck, Daniliuc, Cuisance, Maggiore, Piatek, Dia e Malagrida

