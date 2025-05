VIDEO SAMPDORIA SALERNITANA(1-0): MEULENSTEEN DECISIVO AL FERRARIS

La 38esima giornata di Serie B ha consegnato alla storia il video Sampdoria Salernitana . I primi 45′ di gioco sono ricchi di tensione che rallenta i ritmi della partita. L’inizio è in favore degli ospiti che provano a sfruttare l’abilità nei palloni alti di Cerri per provare a sbloccare subito la partita. Subito dopo, però, a fare la partita è la Sampdoria che sfrutta il fattore campo e prova a sfondare con i cross degli esterni.

Al 19′ è importante l’occasione per i blucerchiati che ci provano prima con Niang e poi con Sibilli che non trova lo specchio della porta. L’occasione più grande arriva al 33′ proprio con Niang che prova un tiro da fuori area di mancino e viene fermato solo dalla traversa che salva un Christensen fuori posizione.

Circa dieci minuti dopo, il forcing della Sampdoria diventa concreto e porta al vantaggio dei padroni di casa. Al 44′ una giocata di Oudin porta ad un corner dove Altare impatta di testa e trova una grande respinta di Christensen che manda ancora in corner. Il calcio d’angolo successivo è l’azione del gol che arriva grazie ad un Meulensteen bravo a girare in porta una sponda di Ferrari.

Il secondo tempo del video Sampdoria Salernitana inizia con i padroni di casa che ci provano subito con un tiro da fuori area di Vieira senza trovare la porta. Da qui in poi è un assolo della Salernitana che prova in tutti i modi di sfondare la linea difensiva proposta dai blucerchiati.

Dopo una serie di tentativi imprecisi, all’82’ è grande l’occasione per Raimondo che non trova il pallone dal centro area. Circa cinque minuti dopo, a provarci è Amatucci che calcia dal limite dell’area ma trova la clamorosa respinta di Riccio che si lancia sul pallone per salvare la porta. L’ultima occasione della partita capita sul destro di Simy che prova a calciare al volo da fuori area ma una serie di rimpalli salvano i blucerchiati che conquista i tre punti.

VIDEO SAMPDORIA SALERNITANA (1-0): GOL E HIGHLIGHTS