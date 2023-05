Video/ Sampdoria Sassuolo (2-2) gol e highlights: pari e spettacolo al Ferraris (27 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA SASSUOLO: QUASI TUTTO NEL PRIMO TEMPO

Sampdoria Sassuolo video gol e highlights della penultima giornata di Serie A terminata 2-2. Un match di per sé ininfluente per quanto riguarda la classifica delle due squadre: i blucerchiati sono già retrocessi in Serie B mentre i neroverdi non possono più ambire all’Europa mentre il discorso salvezza è archiviato da tempo. Si gioca dunque con una certa spensieratezza, forse fin troppa se si tiene conto dello svarione difensivo di Ferrari che si addormenta al limite dell’area di rigore facendosi scippare la sfera da Gabbiadini, abile a tu per tu col portiere a firmare l’1-0. Un vantaggio che dura pochissimo visto che in meno di cinque minuti il Sassuolo la rimonta.

Infatti prima ci pensa Berardi con una bella triangolazione con Ceide finalizzata dal numero dieci degli emiliani e successivamente Matheus Henrique che ribadisce in porta per la rimonta del Sassuolo. L’ennesimo black out stagionale per la Sampdoria che comunque tenta i tutti i modi di vendere cara la pelle e al 40′ va vicina al 2-2 con la traversa di Gabbiadini. Gli ospiti non restano a guardare e al 45′ con Berardi pareggiano il conto dei legni. Nella ripresa c’è tanto Sassuolo che ci prova più volte con Ceide, Berardi e Pinamonti ma a trovare il quarto gol della sfida è la Sampdoria con la sfortunata deviazione di Erlic. Poco prima del triplice fischia applausi e tanta commozione per Fabio Quagliarella, uscito per la standing ovation in quella che per lui è stata l’ultima gara in Serie A davanti al proprio pubblico prima dell’ultimo gettone al Maradona di Napoli.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA SASSUOLO: LE PAROLE DI QUAGLIARELLA

Sampdoria Sassuolo come detto è stata una gara speciale per Quagliarella. L’attaccante dei liguri ha disputato quella che è stata l’ultima gara in Serie A davanti ai propri tifosi prima del definitivo addio al massimo campionato italiano nel match di Napoli contro i campioni d’Italia, un modo speciale per chiudere la carriera in Serie A essendo lui originario di Castellammare di Stabia.

Quagliarella ha parlato così a Dazn margine della sfida: “Non saprei trovare le parole per descrivere le emozioni. Ho salutato perché sicuramente sarà l’ultima in casa per me in Serie A, ma non per la Sampdoria. Se la nuova proprietà avrà bisogno di me, io ci sarò perché voglio riportare questa gente nel massimo campionato. Se la nuova proprietà vorrà, io sono pronto, altrimenti è stato un viaggio eccezionale. In tanti anni non ho mai visto un supporto così, con tutto quello che ci è successo e anche se noi in campo facevamo schifo, perché è la verità. Ho un legame stretto con questa città e questi tifosi. Per me è un arrivederci, perché mi sento di poter dare una mano alla Sampdoria”.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SAMPDORIA SASSUOLO, IL TABELLINO

SAMPDORIA-SASSUOLO 2-2

RETI: 8′ Gabbiadini (Sam), 9′ Berardi (Sas), 11′ Henrique (Sas), 33′ st aut. Erlic (Sas)

SAMPDORIA (3-4-1-2): Turk; Oikonomou (23′ st Murillo), Nuytinck (1′ st Paoletti), Amione (1′ st Murru); Zanoli, Winks, Rincon (16′ st Ilkhan), Augello; Leris; Gabbiadini, Quagliarella (40′ st Lammers sv). A disp.: Ravaglia, Tantalocchi, Djuricic, Segovia, Malagrida, De Luca, Jesé. All.: Stankovic

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic (45′ st Romagna), Ferrari, Rogerio; Thorstvedt (1′ st Harroui), Obiang, Henrique (18′ st Lopez); Berardi, Pinamonti (34′ st Defrel), Ceide (18′ st Bajrami). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Muldur, Toljan, Bruno. All.: Dionisi

Arbitro: Meraviglia

Ammoniti: Oikonomou (Sam); Thorstvedt, Harroui (Sas)

