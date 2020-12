Video/ Sampdoria Sassuolo (2-3): highlights e gol. Neroverdi al 4^ posto (Serie A)

La sconfitta di domenica scorsa contro il Milan poteva lasciare il segno sul Sassuolo che invece ha saputo rialzarsi subito facendo il colpaccio al Ferraris: battuta per 2-3 la Sampdoria reduce da due vittorie consecutive. Tre punti davvero pesanti per i neroverdi che chiudono il 2020 al quarto posto in classifica, in piena zona Champions League e siccome sognare non costa nulla ed è lecito… di sicuro Ranieri non può essere contento di ritrovarsi dietro anche al Benevento e confida nel mercato di gennaio per rinforzare la rosa. Gli uomini di De Zerbi, trafitti a bruciapelo da Leao solamente tre giorni fa, restituiscono il favore ai blucerchiati andando in gol quando non sono trascorsi nemmeno due minuti dal fischio d’inizio del signor Ayroldi: un pasticcio della difesa avversaria consente a Junior Traore di battere Audero e aprire le danze a Marassi, successivamente il portiere di origini albanesi dice di no a Berardi, il duello tra i due si rinnova alla mezz’ora con il numero 25 che per poco non segna con un pallonetto da centrocampo. Nella ripresa Chiriches regala il pallone a Quagliarella che pareggia momentaneamente i conti, i giocatori del Sassuolo non fanno una piega e in tre minuti piazzano un uno-due da KO: prima Caputo e poi Berardi mettono al tappeto la Samp che si aggrappa a Keita Baldé e Candreva. Proprio il senegalese accorcia le distanze prima di farsi espellere per un’entrata killer ai danni dell’autore del primo gol della serata. Consigli fa il resto con un autentico miracolo su Ekdal, senza il quale probabilmente i padroni di casa sarebbero anche riusciti a pareggiare. Questa la cronaca del match, passiamo alle parole dei protagonisti, abbiamo raccolto quelle del mister De Zerbi: “Prendere gol dopo 6 secondi dal fischio d’inizio è stata una gran botta da metabolizzare, siamo stati bravissimi a reagire e a scendere in campo con la giusta cattiveria, dagli errori abbiamo il dovere di crescere e sono fiero dei miei ragazzi che hanno imparato la lezione. Junior Traore aveva bisogno di più tranquillità per sbocciare, Boga migliora sempre di più e abbiamo ritrovato due elementi fondamentali come Caputo e Magnanelli. Dobbiamo arrivare a gennaio con tutti gli effettivi al massimo perché ci aspetta un tour de force che farà da spartiacque alla stagione”.

VIDEO SAMPDORIA SASSUOLO 2-3, IL TABELLINO

SAMPDORIA-SASSUOLO 2-3 (0-1)

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Yoshida (73’ Keita Baldé), Tonelli, Colley; Damsgaard (73’ Candreva), Jankto (81’ Verre), Ekdal, Thorsby (37’ Adrien Silva), Augello; Gaston Ramirez (73’ Leris), Quagliarella. All. Claudio Ranieri.

SASSUOLO (4-5-1): Consigli; Muldur (73’ Ayhan), Chiriches (88’ Peluso), Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli (59’ Obiang), Berardi (87’ Haraslin), Junior Traore, Boga; Caputo (73’ Raspadori). All. Roberto De Zerbi.

ARBITRO: Giovanni Ayroldi (Sez. di Molfetta).

AMMONITI: 34’ Caputo (Sassuolo), 44’ Magnanelli (Sassuolo), 68’ Chiriches (Sassuolo), 72’ Tonelli (Sampdoria), 90’+4’ Locatelli (Sassuolo).

ESPULSO: 90’+2’ Keita Baldé (Sampdoria) per rosso diretto.

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 2’ Junior Traore (Sassuolo), 55’ Quagliarella (Sampdoria), 56’ Caputo (Sassuolo), 58’ Berardi (Sassuolo), 84’ Keita Baldé (Sampdoria).





