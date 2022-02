Video/ Sampdoria Sassuolo (4-0) gol e highlights: l’ingratitudine di Caputo e Sensi

La Sampdoria torna a sorridere grazie alla splendida vittoria – che mancava dallo scorso 10 dicembre quando i ragazzi allora allenati da D’Aversa diedero una sonora lezione ai cugini del Genoa – sul Sassuolo, un 4-0 che non lascia repliche. La cura Giampaolo comincia a fare effetto sui blucerchiati ma è ancora presto per dire se potranno raggiungere una salvezza tranquilla senza troppi patemi d’animo. Di certo grazie agli acquisti nell’ultima finestra di mercato e al cambio di allenatore, la Samp ha tutte le carte in regola per risalire la china e rendersi protagonista di un ottimo girone di ritorno. La gara si mette subito in discesa per i padroni di casa che al 10’ del primo tempo sono già avanti di due gol, grazie agli ex Caputo e Sensi che non ci pensano due volte a punire i loro vecchi compagni di squadra e a esultare in faccia ai neroverdi che accusano il colpo e impiegano un po’ a reagire. Quando gli ospiti trovano finalmente il modo di affacciarsi in avanti, ci pensa Falcone a blindare il risultato con una serie di parate decisive su Ferrari, Raspadori e Berardi. Audero – che non era al 100% e quindi si è dovuto accontentare della panchina – non può più dormire sonni tranquilli e dovrà rimboccarsi le maniche se vuole mantenere il posto da titolare. In tutto ciò Candreva spadroneggia sulle corsie sinistre e sforna assist a volontà, il secondo è per il nuovo entrato Conti che doveva rinforzare il reparto difensivo e invece si improvvisa attaccante firmando la rete del tris che di fatto mette i tre punti in ghiaccio. Prima del triplice fischio Consigli provoca un calcio di rigore franando addosso a Caputo, dal dischetto va proprio il numero 87 che cala il poker con un cucchiaio. L’infortunio al ginocchio sinistro di Gabbiadini rovina solo in parte la festa per il ritorno al successo, Dionisi oltre a leccarsi le ferite dovrà fare inoltre i conti con le squalifiche di Raspadori e Scamacca che salteranno la sfida con la Roma. Quando si dice che piove sul bagnato…

Alessio Dionisi è il ritratto della delusione: “Non mi fate parlare dei singoli, mi assumo tutte le responsabilità del risultato ma l’atteggiamento dei ragazzi non mi è piaciuto per niente. La Sampdoria ha meritato di vincere, c’è poco da dire, magari il 4-0 è una punizione troppo severa per noi ma loro hanno giocato decisamente meglio, siamo mancati sotto tutti i punti di vista e i blucerchiati giustamente hanno sfruttato i nostri errori”. Marco Giampaolo non riesce a godersi appieno i tre punti: “Ovviamente son contento per la vittoria, ne avevamo un gran bisogno. Non posso però fare a meno di preoccuparmi per le condizioni di Gabbiadini, dovrà fare tutti gli accertamenti del caso e spero che non sia nulla di grave, uno come lui è fondamentale per uscire da questo momento difficile. Sono stato molto fortunato con i cambi, Conti è entrato e ha segnato”. Stefano Sensi, appena arrivato dall’Inter dove non riusciva a trovare spazi a causa degli infortuni e delle scelte tecniche di Inzaghi, si è preso una bella rivincita: “Un debutto da sogno, non potevo sperare di meglio. Sono contento per il gol ma ancora di più per la vittoria, questa settimana abbiamo lavorato benissimo e nei novanta minuti si sono visti gli enormi progressi fatti. Penso che ci toglieremo tante soddisfazioni, il mister è un grande intenditore di calcio e sa sempre mettere in pratica le sue idee. Con Ciccio Caputo c’è già un’ottima intesa, mi trovo molto bene con i nuovi compagni che sin dal primo giorno mi hanno fatto sentire uno di loro, come se stessi qui da anni”.

SAMPDORIA-SASSUOLO 4-0 (2-0)

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru (75’ Augello); Candreva, Rincon (75’ Vieira), Thorsby; Sensi; Gabbiadini (36’ Suprjaha, 59’ Conti), Caputo. All. Marco Giampaolo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (60’ Harroui), Maxime Lopez (73’ Henrique); Berardi (84’ Ceide), Raspadori, Junior Traorè (60’ Defrel); Scamacca. All. Alessio Dionisi.

ARBITRO: Fabio Maresca (sez. di Napoli).

AMMONITI: 20’ Candreva (Sam), 45’+4’ Raspadori (Sas), 50’ Scamacca (Sas), 58’ Facone (Sam).

RECUPERO: 4’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 5’ Caputo (Sam), 7’ Sensi (Sam), 63’ Conti (Sam), 90’+1’ rig. Candreva (Sam).

