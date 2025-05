VIDEO SAMPDORIA SASSUOLO: LA PARTITA

Video Sampdoria Sassuolo che racconta una sfida con ritmi bassi fin dai primi minuti della gara. La Sampdoria impatta meglio la partita e si porta in vantaggio al minuto 19 con il duo Nhaga-Forte che confeziona l’assist per il compagno Paratici che è freddo contro Scacchetti portando in vantaggio i suoi. Nel corso della prima frazione di gioco poche emozioni. Il secondo tempo si apre con i blucerchiati vicino al raddoppio con Patrignani. Il giocatore Doriano, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, stacca bene di testa ma spreca tutto. La rete è nell’aria ma di stampo neroverde con Parlato che pareggia i conti con un colpo di testa che scavalca Krastev.

DIRETTA/ Monza Verona Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (17 maggio 2025)

Nel finale poche emozioni con le due squadre che si dividono la posta in palio con un pareggio con il risultato di 1-1. Alla rete di Paratici nel primo tempo ha risposto Parlato con un colpo di testa che ha trafitto Krastev. Nel finale di gara vittoria per i doriani con Murati. Sampdoria che chiude il campionato con una retrocessione e penultimo posto in campionato.

DIRETTA/ Juventus Empoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (17 maggio 2025)

VIDEO SAMPDORIA SASSUOLO: GOL E HIGHLIGHTS