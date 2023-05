Video/ Sampdoria Torino (0-2) gol e highlights: reti di Buongiorno e Pellegri!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAMPDORIA TORINO: LA SINTESI

Allo Stadio Luigi Ferraris il Torino supera in trasferta la Sampdoria per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Juric tentano di affacciarsi subito pericolosamente in zona offensiva con un colpo di testa di Sanabria troppo debole per impensierire Ravaglia al 2′. I minuti scorrono sul cronometro ed i granata insistono tanto da riuscire a passare in vantaggio al 32′ grazie alla rete messa a segno da Buongiorno, autore di un colpo di testa vincente con l’aiuto di Ilic sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Diretta/ Sampdoria Torino (risultato finale 0-2): Pellegri raddoppia nel recupero!

Nel secondo tempo i doriani tentano di suonare la carica con un colpo di testa del subentrato Gunter parato facilmente da Milinkovic-Savic al 62′ e nemmeno Cuisance combina di meglio al 63′. Nell’ultima parte dell’incontro i piemontesi trovano il gol del raddoppio al 90’+5′ per merito del neo entrato Pellegri, supportato da Vojvoda, ed Amione viene espulso per doppio giallo dalla panchina dopo il cambio tra i blucerchiati al 90’+7′.

Video/ Fiorentina Sampdoria (5-0) gol e highlights: pokerissimo con Terzic!

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giacomo Camplone, proveniente dalla sezione di Pescara, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Rincon e Amione, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione dalla panchina dopo il cambio, da un lato, Singo e Pellegri dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentatreesimo turno di campionato permettono al Torino di salire a quota 45 nella classifica della Serie A mentre la Sampdoria non si muove, restando ferma a 17 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAMPDORIA TORINO: IL TABELLINO

Sampdoria-Torino 0 a 2 (p.t. 0-1)

Diretta/ Fiorentina Sampdoria (risultato finale 5-0): tripletta d'assist per Jovic!

Reti: 31′ Buongiorno(T); 90’+5′ Pellegri(T).

Assist: 31′ Ilic(T); 90’+5′ Vojvoda(T).

SAMPDORIA (3-4-1-2) – Ravaglia; Oikonomou(46′ Günter), Nuytinck, Amione(84′ Murillo); Zanoli, Winks(84′ Ilkhan), Rincon(77′ Paoletti), Augello; Cuisance(77′ Malagrida); Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Dejan Stankovic. A disposizione: Turk, Tantalocchi, Quagliarella, Murru, Rodríguez.

TORINO (3-4-2-1) – Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo(63′ Lazaro), Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Seck(66′ Miranchuk); Sanabria(73′ Pellegri). A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Karamoh, Adopo, Djidji, Gineitis, Linetty. Allenatore: Juric.

Arbitro: Giacomo Camplone (sezione di Pescara).

Ammoniti: 23′ Rincon(S); 48′, 90’+7′ Amione(S); 61′ Singo(T); 90’+5′ Pellegri(T).

Espulsi: 90’+7′ Amione(S).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SAMPDORIA TORINO













© RIPRODUZIONE RISERVATA