Video/ Sampdoria Torino (1-0): highlights e gol, decide Gabbiadini (Serie A)

Andiamo a vedere il video di Sampdoria Torino, partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. La Sampdoria si solleva dall’ultimo posto in classifica grazie al successo interno ottenuto contro il Torino di Walter Mazzarri, che perde per la seconda volta consecutiva, mentre i blucerchiati ottengono finalmente i primi punti della stagione e possono finalmente (e almeno sulla carta) riprendere la loro marcia verso posizioni più consone della classifica. Al Luigi Ferraris va in scena una sfida decisiva per Di Francesco e per il cammino dei blucerchiati, costretti a vincere per ritrovare fiducia e possibilmente per placare le ire della tifoseria contro il presidente Massimo Ferrero. I blucerchiati partono subito con il piede sull’acceleratore, spaventando Sirigu con una giocata da buona posizione di Gabbiadini.

VIDEO SAMPDORIA TORINO: IL GOL DECISIVO DI GABBIADINI

La pioggia impedisce alle due squadre il fraseggio palla a terra, i padroni di casa però hanno altre soluzioni e continuano a spingere in zona gol. Con il passare dei minuti il Torino prende le misure alla Sampdoria e prova a colpire con il duo formato da Zaza e Belotti, che però non trova varchi tra la maglie doriane. Il secondo tempo vede l’ex Genoa Izzo mandare fuori con il destro sugli sviluppi di un corner. La gara la spacca la formazione di Di Francesco, avanti grazie a Manolo Gabbiadini, bravissimo a sradicare palla a Lyanco e a superare Sirigu con rasoterra ben calibrato. La Sampdoria si sblocca dal punto di vista mentale, il Torino rischia il crollo ma resta a galla grazie ai grandi riflessi di Sirigu. Mazzarri mette dentro Verdi per dare vivacità alla manovra. Nel finale ci pensa Audero a salvare il risultato per la Sampdoria, opponendosi all’assalto di Zaza. Vince e convince la formazione allenata da Di Francesco, che finalmente può godersi i primi tre punti della stagione.