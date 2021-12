Video/ Sampdoria Torino (2-1): highlights e gol. Verre condanna i granata!

VIDEO SAMPDORIA-TORINO (2-1): LA SINTESI

Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova la Sampdoria supera il Torino per 2 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister D’Aversa tentano subito di proporsi in zona offensiva con Ciervo senza però ottenere l’obiettivo sperato e gli ospiti guidati dal tecnico Juric non si lasciano impressionare, provando piuttosto a prendere in mano il controllo delle operazioni attuando un possesso palla che si traduce al 10′ con lo spunto di Aina, respinto in qualche modo da Falcone tra i pali.

I minuti scorrono sul cronometro e Quagliarella replica immediatamente per i suoi con un pallonetto impreciso al 12′ ma è al 16′ che il capitano riesce a mettere a segno la rete del vantaggio trasformando il calcio di rigore concesso per fallo di Mandragora ai danni di Marrone, confermato pure dalla sala VAR. I blucerchiati non accennano a fermarsi ed Askildsen spara largo non di molto al 18′ rischiando però quando Brekalo viene intercettato sul più bello in calcio d’angolo al 27′ dopo un errore. Nel finale del primo tempo i granata ci riprovano ad acciuffare l’eventuale pareggio quando la conclusione di Zaza è stata parata provvidenzialmente in calcio d’angolo.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i piemontesi ripartono bene trovando il gol del pareggio al 54′ quando Mandragora trasforma il calcio di rigore fischiato con l’ausilio del VAR per fallo di Chabot su Linetty. Il tempo passa ed i genovesi tornano avanti già al 60′ per merito della rete siglata da Verre, su assist di Ciervo. Nell’ultima parte dell’incontro Baselli cerca inutilmente di alimentare le speranze dei suoi patendo anche qualche problema fisico.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Piccinini, proveniente dalla sezione di Forlì, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Chabot, Ciervo, Murru, Askildsen e Silva da un lato, Juric e Buongiorno dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche permette alla Sampdoria di qualificarsi agli ottavi di finale della Coppa Italia mentre il Torino viene eliminato dalla competizione.

IL TABELLINO

Sampdoria-Torino 2 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 16′ RIG. Quagliarella(S); 54′ RIG. Mandragora(T); 60′ Verre(S).

Assist: 60′ Ciervo(S).

SAMPDORIA (4-4-2) – W. Falcone; Dragusin, A. Ferrari, Chabot(70′ Colley), Murru; Depaoli, Askildsen, Thorsby(46′ Silva), Ciervo(70′ Candreva); Verre(81′ Gabbiadini), Quagliarella(71′ Caputo). Allenatore: Roberto D’Aversa.

TORINO (4-3-2-1) – E. Berisha; Aina(80′ Kone), Izzo, Buongiorno(71′ Rodriguez), Ansaldi; Baselli, Mandragora(80′ Praet), Rincon; Linetty(62′ Warming), Brekalo(71′ Pjaca); Zaza. Allenatore: Ivan Juric.

Arbitro: Marco Piccinini (sezione di Forlì).

Ammoniti: 37′ Juric(T); 52′ Chabot(S); 59′ Buongiorno(T); 64′ Ciervo(S); 69′ Murru(S); 88′ Askildsen(S); 90’+4′ Silva(S).

