Video/ Sampdoria Udinese (3-3) gol e highlights: pareggio spettacolo a Marassi

La Sampdoria pareggia 3-3 in casa contro l’Udinese, un pari spettacolo che merita di essere ammirato nel video Sampdoria Udinese 3-3. Gara ricca di emozioni con gli ospiti subito in vantaggio con Pereyra. Poco dopo arriva il pari doriano grazie all’autogol di Stryger-Larsen. Beto riporta avanti i bianconeri ma Quagliarella pareggia su rigore. Poi, la Samp passa in vantaggio con Candreva ma nel finale Forestieri trova il gol del 3-3 finale. In classifica Udinese e Samp restano al 13esimo e al 15esimo posto con 8 e 6 punti. Nel prossimo turno di campionato Cagliari Sampdoria e Udinese Bologna. CLICCA QUI PER IL VIDEO SAMPDORIA UDINESE

VIDEO SAMPDORIA UDINESE: SINTESI PRIMO TEMPO

D’Aversa sceglie il 4-4-2. In porta Audero, linea difensiva composta da Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello. A centrocampo da destra verso sinistra Candreva, Thorsby, Silva e Damsgaard mentre in attacco ci sono Caputo e Quagliarella. Gotti replica con il 3-5-2. Tra i pali Silvestri, difesa con Becão, Nuytinck e Samir. A centrocampo Stryger Larsen, Pereyra, Walace, Makengo e Udogie. In avanti Deulofeu e Beto. Subito pericolosa la Sampdoria, Candreva cerca dalla trequarti Quagliarella che colpisce di testa. Diventa una sponda, ma Silvestri in uscita evita pericoli. Corner per i padroni di casa, palla bassa di Candreva in area per Quagliarella che si stacca dalla marcatura e arriva al tiro, la conclusione però è imprecisa e si spegne fuori. Bianconeri vicini al gol. Beto con una sportellata si libera di Colley e parte in velocità nello spazio, il portoghese entra in area e mette il cross basso e forte per Deulofeu, Yoshida in spaccata cerca di salvare e manda la sfera a sbattere direttamente sul palo ad Audero battuto. Bella transizione offensiva di Candreva che entra in area, ma anzichè tirare cerca il cross per Caputo. La difesa dell’Udinese riesce così a salvare la situazione. Al 16esimo si sblocca il risultato. Makengo trova Deulofeu sulla sinistra, lo spagnolo controlla palla, aspetta l’inserimento di Pereyra e lo serve, l’ex Watford apre il piattone e buca un non perfetto Audero. Udinese avanti.

I liguri insistono e dopo 9 minuti trovano il gol del pareggio. Quagliarella si libera a centrocampo e trova Caputo, palla per Candreva libero in area calcia di esterno trovando il palo, poi in traiettoria c’è Larsen, la palla gli carambola addosso e si insacca. Autorete che vale l’1-1. Nella parte finale del primo tempo i friulani tornano a macinare gioco. Tentativo di Deulofeu dal limite dell’area che viene ribattuto, transizione offensiva immediata della Sampdoria che però non riesce a innescare Candreva per il passaggio finale. Lancio in profondità per Deulofeu che stoppa di gran carriera, punta lo spazio e se ne chiama due addosso. Lo spagnolo viene chiuso in angolo, nella scivolata si fa male Colley, semplice botta comunque per il numero 15. Prima dell’intervallo l’Udinese ritrova il vantaggio. Sul nuovo corner Samir salta e di testa manda sul palo, la sfera finisce a Beto che si fa trovare al posto giusto al momento giusto e insacca da due passi. Check del VAR che certifica la posizione regolare del portoghese.

VIDEO SAMPDORIA UDINESE: SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio effettuato dai due allenatori durante l’intervallo. Pronti, via subito un episodio in grado di cambiare il match. Walace con no look all’indietro per Nuytinck serve invece Ciccio Caputo lanciandolo a tu per tu con Silvestri, il portiere in uscita lo travolge, penalty inevitabile. Ammonito il portiere ospite e rigore per i doriani. Dal dischetto si presenta Quagliarella che non sbaglia siglando il primo gol stagionale. Risultato aggiornato sul 2-2. Giallo, poco dopo, per Thosby, che in una palla area contesa con Arslan finisce con il mettere fortuitamente le mani in faccia al tedesco. Errore in uscita della Sampdoria, Arslan recupera palla e la dà a Pereyra, che però anzichè chiudere il dai e vai prova a servire Beto all’altezza del secondo palo, soluzione troppo complicata e i padroni di casa si salvano. Makengo parte in velocità e strappa, servendo poi Beto, il portoghese cerca poi l’inserimento in area per Pereyra, che viene chiuso in angolo. Cambio per gli ospiti: esce Udogie, entra Molina, Larsen si sposta a sinistra. Azione insistita di Makengo e Pereyra, che però ritardano troppo l’ultimo passaggio. Scarico alla fine per Arslan a rimorchio, conclusione in curva. La Sampdoria ora prova a rialzare il baricentro dopo qualche minuto in cui l’inerzia è stata tutta per i friulani. Gli ospiti faticano in fase d’uscita, ma restano quadrati dietro. Brivido per Colley al 65esimo con Pereyra che gli scippa palla e parte per l’uno contro uno. Alla fine il difensore ottiene fallo in attacco e mette la toppa sull’errore precedente.

Al 70esimo i blucerchiati passano in vantaggio con Candreva. L’ex Juve fa esplodere un destro che è un missile: palla all’incrocio, nel sette opposto. Ammonito Pereyra. Doppio cambio effettuato per la Sampdoria: escono Damsgaard e Adrien Silva, entrano Askildsen e Ekdal. Subito ammonito il centrocampista norvegese. Ci prova Beto. Palla al portoghese che col controllo orientrato si crea lo spazio e calcia, sfera fuori non di molto. Triplo cambio per l’Udinese: fuori Makengo, Larsen e Samir, entrano Samardzic, Soppy e Forestieri. All’84esimo i friulani trovano il gol del pareggio. Calcio d’angolo battuto da Samardzic, Nuytinck la gira di testa e Forestieri da due passi appoggia in rete per il gol che vale il 3-3. Giallo a Bereszynski per aver fermato Forestieri in ripartenza. D’Aversa effettua un cambio: esce Quagliarella, entra Torregrossa. Nel finale ci sono azioni rapide da un fronte e dall’altro anche se senza particolare pericolosità. Ammoniti prima dello scadere Ekdal, Becao e Forestieri ( F.D. Zaza).



