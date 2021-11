Video/ Sampdoria Verona (3-1) gol e highlights: tris dei blucerchiati (Serie A)

VIDEO SAMPDORIA VERONA 3-1: GLI HIGHLIGHTS

Termina 3-1 Sampdoria Verona. Nella gara valevole per la 14^ giornata di Serie A, i blucerchiati centrano un importante vittoria in rimonta. Le reti messe a segno nel secondo tempo da Candreva, Ekdal e Murru annullano il momentaneo vantaggio di Tameze, come possiamo vedere nel video degli highlights. Per la Sampdoria si tratta della seconda vittoria consecutiva, dopo quella dello scorso turno arrivata sul campo della Salernitana. La squadra di Roberto D’Aversa si allontana quindi dalla zona calda di classifica. Il Verona non riesce a dare seguito alla vittoria casalinga di una settimana fa sull’Empoli. La squadra di Igor Tudor non ha mai vinto in trasferta in questo campionato. Andiamo a rivivere le migliori occasioni della partita. Nel primo tempo è il Verona a fare la partita. Gli scaligeri provano a chiudere la Sampdoria nella propria metà campo, con i blucerchiati che fanno però buona guardia. Il Verona ci prova allora con i tiri dalla distanza, e dopo qualche tentativo riescono a portarsi in vantaggio al 36′. Tameze calcia di prima intenzione da fuori area, dopo una respinta della difesa. Il suo tiro trova la deviazione di Yoshida che spiazza Audero e finisce in rete, è 0-1.

Gli ospiti continuano a provarci e al 42′ sfiorano il raddoppio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Ceccherini prova la battuta al volo, con la palla che termina di poco fuori. Nella ripresa la Sampdoria torna in campo con un atteggiamento diverso. Al 48′ un tiro di Ekdal deviato, rischia di beffare Montipò. La palla è di poco alta. Al 51′ arriva il pareggio della Sampdoria. Traversone di Verre da sinistra e colpo di petto di Caputo che libera Candreva nell’area piccola. Il numero 87 in diagonale trafigge Montipò, 1-1. Il Verona non riesce ad aprire spazi e ci riprova con i tiri dalla distanza. Ci provano prima Simeone e poi Ilic, senza però trovare la via della rete. Al 77′ la Sampdoria passa in vantaggio. Punizione tagliata di Candreva che trova la deviazione di testa di Ekdal, partita ribaltata. Al 90′ i blucerchiati arrotondano il risultato con il tiro in diagonale di Nicola Murru. Termina con la vittoria della Sampdoria, il risultato finale è 3-1.

VIDEO SAMPDORIA VERONA 3-1: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Nel post partita di Sampdoria Verona, finita con il risultato di 3-1, i tecnici delle due squadre hanno analizzato la partita. Intervistato da Dazn, l’allenatore blucerchiato, Roberto D’Aversa, si è detto soddisfatto della prestazione della sua squadra: “Nonostante nel nostro miglior momento ci siamo ritrovati sotto, i ragazzi sono stati bravi a sconfiggere la sfortuna e a ribaltare una partita non semplice, contro una squadra che viaggiava ad un ritmo importante. Merito a tutti i ragazzi che hanno fatto un’ottima gara”.

Queste le parole del tecnico del Verona Igor Tudor, rilasciate ai microfoni di Dazn: “Partita difficile, loro l’hanno vinta con le loro armi: palle lunghe, calci piazzati. Secondo me era una partita da pareggio, alla fine l’hanno portata a casa sfruttando un calcio piazzato. Accettiamo la sconfitta, ci sta venire a Genova e perdere. C’è una partita tra tre giorni, dobbiamo prendere quanto di buono fatto qui e provare a migliorare le cose che abbiamo fatto meno bene”.

VIDEO SAMPDORIA VERONA 3-1: IL TABELLINO

RETI: 37′ Tameze (V), 51′ Candreva (S), 77′ Ekdal (S), 90′ Murru (S).

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari (34′ Yoshida), Colley, Augello (85′ Murru); Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre (65′ Silva); Quagliarella (86′ Dragusin), Caputo (85′ Gabbiadini). A disp. Ravaglia, Falcone, Chabot, Ciervo, Askildsen, Yepes Laut, Trimboli. All. Roberto D’Aversa.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Ceccherini, Casale (83′ Cancellieri); Faraoni; Tameze (74′ Veloso), Ilic, Lazovic; Barak, Caprari, Simeone (66′ Lasagna). A disp. Pandur, Berardi, Veloso, Ruegg, Gunter, Magnani, Bessa, Sutalo, Ragusa. All. Igor Tudor.

