Video/ San Donato Cesena (1-6) gol e highlights: i romagnoli dilagano nella ripresa

VIDEO SAN DONATO CESENA 1-6

Nel girone B di Serie C l’entusiasmante volata a tre per la promozione in Serie B continua a tenere tutti con il fiato sospeso, anche se a due giornate dalla fine della regular season il Cesena avrebbe bisogno di un miracolo per scavalcare l’Entella e recuperare 4 punti alla Reggiana – di nuovo capolista grazie ai risultati maturati nel matchday 36. A questo punto l’obiettivo principale per la squadra di Toscano diventa il secondo posto che gli consentirebbe di saltare i preliminari e accedere direttamente al secondo turno della fase nazionale dei play-off, fondamentale quindi disputare il minor numero possibile di partite per non presentarsi all’appuntamento clou della stagione con le energie ridotte al lumicino.

CLICCA QUI PER IL VIDEO SAN DONATO CESENA

Il San Donato Tavarnelle, galvanizzato dalla vittoria nello scontro diretto con il Montevarchi, a pochi giorni di distanza si fa un bel bagno di umiltà, consapevole che la salvezza dovrà passare per forza di cose dai play-out anche se la matematica dà ancora qualche piccolissima speranza ai chiantigiani che devono vincere a tutti i costi le prossime due partite, scavalcare Alessandra e Vis Pesaro, sperare che la Torres faccia la bellezza di zero punti e confidare su una lunga serie di coincidenze ed eventi favorevoli.

LA CRONACA

Il Cesena mette subito la gara in discesa dopo l’occasione gigantesca sciupata da Carcani che poteva portare in vantaggio il San Donato Tavarnelle: a differenza sua Adamo non è così magnanimo e non ci pensa due volte a punire Cardelli con un diagonale imprendibile. Poco dopo Hraiech cade all’interno dell’area di rigore, toccato da un avversario: nessun dubbio per Saia che indica prontamente il dischetto. Dagli undici metri va Corazza che sfrutta nel migliore dei modi la possibilità di consolidare il primato nella classifica dei marcatori con il 18^ gol in campionato. Alla mezz’ora Calamai su punizione accorcia le distanze illudendo i chiantigiani, Tozzo tradito da un paio di deviazioni viene trafitto sul suo palo ma si tratta di un fuoco di paglia.

Nella ripresa i romagnoli mettono definitivamente la freccia con il talentuoso attaccante albanese Shpendi che da tempo ha attirato l’attenzione dei club di categorie superiori. Piove sul bagnato per la formazione allenata da Ghizzani, nell’azione Contipelli si infortuna e deve lasciare il posto a Regoli. Toscano invece getta nella mischia Bumbu, autore di una doppietta che certifica ulteriormente la superiorità a tratti imbarazzante degli ospiti. Che nel recupero fissano il risultato sull’1-6 grazie al colpo di testa vincente di Silvestri. Una serata di festa per i romagnoli rovinata però dal successo della Reggiana che batte la Fermana per 4-2 e probabilmente li estromette dai giochi per il primo posto, a meno che non accada l’imponderabile da qui al 23 aprile…

VIDEO SAN DONATO CESENA 1-6, IL TABELLINO

SAN DONATO-CESENA 1-6 (1-2)

SAN DONATO (3-5-2): Cardelli; Siniega, Contipelli (51’ Regoli, 84’ Borghi), Pezzola (66’ Gerardini); Rossi, Calamai, Sepe, Bianchi, Carcani; Marzierli, Ubaldi (84’ Noccioli). All. Marco Ghizzani.

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Silvestri, Pieraccini; Adamo (86’ David), De Rose (46’ Bumbu), Bianchi (76’ Brambilla), Mustacchio (66’ Zecca); Hraiech; Corazza (67’ C. Shpendi), S. Shpendi. All. Domenico Toscano.

ARBITRO: Mario Saia (Sez. di Palermo).

AMMONITI: 15’ Marzierli (S), 23’ Contipelli (S), 27’ Sepe (S), 29’ De Rose (C), 81’ Rossi (S).

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 5’ Adamo (C), 8’ rig. Corazza (C), 30’ Calamai (S), 48’ S. Shpendi (C), 61’ e 90’ Bumbu (C), 90’+3’ Silvestri (C).











