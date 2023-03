Video/ San Donato Siena (1-1) gol e highlights: un punto a testa (Serie C)

VIDEO SAN DONATO SIENA (1-1): LA PARTITA

Un punto a testa per San Donato Tavarnelle e Siena, al termine di questo derby toscano valido per la trentesima giornata di Serie C, Girone B. Allo Stadio Gastone Brilli-Peri di Montevarchi va in scena una partita ricca di occasioni, sbloccata immediatamente dai padroni di casa, che al nono minuto hanno trovato lo squillo vincente: Galligani batte un calcio d’angolo preciso e Gorelli è imperioso nel prendere il tempo al diretto marcatore, staccando più in alto di tutti ed indirizzando la sfera in rete. Al 15esimo minuto risponde la formazione bianconera con Paloschi che inventa per Disanto, ma il suo tentativo non sorprende il portiere avversario.

Nel secondo tempo gli ospiti partono forte, ed al 52esimo Paloschi viene fermato soltanto dal palo, che respinge la deviazione dell’ex Milan. Sulla ribattuta Orlando viene chiuso dalla difesa. All’ora di gioco, esattamente al 60esimo, i bianconeri trovano il gol del pareggio: magia del neo-entrato Orlando, che di tacco libera in area Disanto, il quale senza pensarci due volte calcia forte sul secondo palo senza lasciare scampo a Biagini. Nel finale i gialloblù hanno la clamorosa chance per vincere la partita: Lanni sbaglia il tempo dell’uscita, Marzierli riesce ad arrivare sul pallone, ma la sua incornata è debole e sfiora soltanto il palo.

VIDEO SAN DONATO SIENA (1-1): IL TABELLINO

SAN DONATO: Biagini V., Bianchi T., Bovolon E., Carcani P., Galligani E. (dal 26′ st Gerardini F.), Gorelli M., Regoli P. (dal 26′ st Sepe A.), Rossi E., Russo F., Siniega G., Ubaldi L. (dal 31′ st Marzierli E.). A disposizione: Campinotti F., Cardelli D., Borghi L., Brenna D., Calamai M., Contipelli M., Gerardini F., Marzierli E., Montini A., Pezzola L., Sepe A., Viviani A.

SIENA: Lanni I., Belloni N. (dal 25′ st Buglio D.), Castorani M. (dal 1′ st Orlando F.), Collodel R., Di Santo F., Favalli A., Franco D., Meli M., Paloschi A. (dal 36′ st Frediani M.), Raimo A., Riccardi D.. A disposizione: Berti F., Manni L., Bearzotti E., Buglio D., Ciurli T., De Santis M., Frediani M., Motoc A., Orlando F., Verduci G.

Reti: al 9′ pt Gorelli M. (San Donato) al 15′ st Di Santo F. (Siena) .

Ammonizioni: al 14′ pt Russo F. (San Donato), al 7′ st Carcani P. (San Donato) al 26′ pt Di Santo F. (Siena), al 28′ pt Riccardi D. (Siena), al 41′ pt Belloni N. (Siena), al 43′ st Favalli A. (Siena).

