Video/ San Donato Vis Pesaro (1-1) gol e highlights: un punto a testa (Serie C)

VIDEO SAN DONATO VIS PESARO (1-1): LA PARTITA

Un punto a testa allo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi, dove San Donato Tavarnelle e Vis Pesaro si sono date battaglia in questa gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie C, Girone B. Nel primo tempo meglio i padroni di casa, che mettono subito la partita in discesa, segnando subito: Rossi scappa via sull’out di sinistra e trova Russo tutto solo. Il numero 10 alza la testa e pesca Marzierli tutto solo in area di rigore, che non perdona e aggiorna il punteggio sull’1-0. Al quinto minuto Farroni deve già evitare il raddoppio con una smanacciata decisiva. Ubaldi e Marzierli non trovano il 2-0 per questone di centimetri nel corso dei primi 45 minuti. Ospiti troppo passivi.

Diretta/ Picerno Juve Stabia streaming video tv: Vespe in discesa (Serie C)

Nella ripresa Vis Pesaro che mostra una reazione d’orgoglio e al 49esimo prova a rendersi pericolosa con Gerardi, che al volo costringe Cardelli al prodigio. Al 61esimo arriva l’1-1: sugli sviluppi di un corner, terzo tempo di Di Paola, che sovrasta tutti e con una poderosa incornata gonfia la rete. Uno stacco davvero imponente del numero 32. Al 75esimo i marchigiani sfiorano addirittura il 2-1, ma Bakayoko trova soltanto l’esterno della rete con il suo colpo di testa. All’82esimo Noccioli appoggia per Rossi, che da fuori area costringe ancora una volta Farroni all’intervento decisivo. Non riuscirà la formazione gialloblù a trovare lo spunto per il gol vincente nel finale.

Diretta/ Turris Monterosi Tuscia streaming video tv: scontro salvezza (Serie C)

VIDEO SAN DONATO VIS PESARO (1-1): IL TABELLINO

San Donato Tavarnelle

Cardelli, Gorelli, Marzierli (87′ Galligani), Russo, Carcani (73′ Brenna), Sepe (66′ Rossi A), Bianchi, Siniega, Bovolon (87′ Regoli), Rossi E., Ubaldi (66′ Noccioli). A disposizione di mister Ghizzani: Biagini, Campinotti, Borghi, Gerardini, Montini, Contipelli, Gjana, Viviani.

Vis Pesaro

Farroni, Zoia, Tonucci, Rossoni, Ngom (46′ Sanogo), Enem (46′ Gerardi), Bakayoko (87′ Gega), Aucelli, Coppola (46’Valdifiori), Di Paola, Șt Clair (46′ Pucciarelli). A disposizione di mister Brevi: Campaini, Ghazoini, Gavazzi, Nina, Borsoi, Astrologo, Venerandi, Garau, Parodi.

Diretta/ Renate Trento streaming video tv: pantere in calo (Serie C)

Arbitro: Enrico Gigliotti di Cosenza. Primo assistente: Vincenzo Andreano di Foggia. Secondo assistente: Daniele De Chirico di Molfetta. Quarto ufficiale: Giuseppe Scarpati di Formia.

Ammoniti: Sepe, Aucelli, Valdifiori.

Reti: 2′ Marzierli, 60′ Di Paola.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SAN DONATO VIS PESARO











© RIPRODUZIONE RISERVATA