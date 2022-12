Video/ SG City Nova Padova (1-0) gol e highlights: Miracoli da tre punti (Serie C)

VIDEO SG CITY NOVA PADOVA (1-0): LA PARTITA

Il San Giuliano City Nova vince davanti al proprio pubblico in questo turno infrasettimanale, nella gara valida per la sedicesima giornata di Serie C, Girone A, e conquista tre punti importantissimi. Nel primo tempo i padroni di casa hanno giocato meglio, ma non sono riusciti a sbloccare il match, rendendosi pericolosi al 20esimo con Anastasia, che ci prova dalla lunga distanza ma il suo tentativo viene deviato in corner. Al 33esimo i gialloverdi si affacciano ancora una volta alla porta dei biancoscudati: Salzano si coordina in maniera straordinaria e di destro sfiora lo specchio della porta, al termine di uno schema ben architettato dai ragazzi di mister Ciceri. Al 38esimo ancora Salzano ci prova su calcio di punizione, ma la sua intuizione non sorprende Donnarumma.

Nel secondo tempo il Padova approccia meglio, ed anche grazie ai cambi riesce ad affacciarsi finalmente verso l’area avversaria, con De Marchi che scalda le mani a D’Alterio al 54esimo, e soprattutto con Liguori, che al 58esimo si libera molto bene e con un sinistro insidioso sfiora il palo alla destra della porta difesa dall’estremo difensore gialloverde. Al 76esimo i lombardi si lamentano per un rigore non concesso, con Cogliati che cade in area di rigore, ma per il direttore di gara non c’è alcun contatto. All’81esimo arriva il gol decisivo per il San Giuliano: cross respinto dalla difesa dei veneti, ma Miracoli si avventa sul pallone e con un mancino imprendibile trafigge il portiere avversario.

VIDEO SG CITY NOVA PADOVA (1-0): IL TABELLINO

Marcatori: 35’st Miracoli

SANGIULIANO CITY (4-3-3): D’Alterio 6,5; Zanon 6,5, Serbotui 6,5, Alcibiade 6,5, Salzano 6; Pedone 6, Guidetti 5,5 (18’ st Metlika 6,5), Fusi 6,5; Anastasia 6,5 (48’ st Pascali), Miracoli 7, Cogliati 6,5.. Allenatore: Ciceri 7.

PADOVA (3 5-2): Donnarumma 6,5; Germano 5, Ilie 6 (1’ st Valentini 5), Belli 5; Vasic 6 (30’ st Jelenic 5), Franchini 5,5, Radrezza 5,5, Cretella 5,5 (1’ st Liguori 6), Gasbarro 5; Piovanello 5,5, De Marchi 4,5 (26’ st Ceravolo 5). All. Caneo 4,5

Arbitro: Crezzini di Siena 6

Ammoniti: Vasic, Anastasia, Zanon, Ilie, Ciceri, Salzano

