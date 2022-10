Video/ SG City Nova Pergolettese (1-0) gol e highlights: decide Anastasia! (Serie C)

VIDEO SG CITY NOVA PERGOLETTESE (1-0): LA PARTITA

Il San Giuliano City Nova vince e convince allo stadio Ferruccio di Seregno, sotto agli occhi del proprio pubblico, superando di misura la Pergolettese. I padroni di casa continuano a stupire, dimostrando di poter stare a testa alta in questa categoria e di meritare questi tipi di palcoscenici. Nel primo tempo sono gli ospiti a bussare per la prima volta alla porta di Sposito, con Abiuso che, dopo un’ottima serie di finte, si fa neutralizzare la conclusione dal portiere avversario. Veemente, però, la reazione dei gialloverdi: al 25esimo Metlika ci prova con un tiro insidiosissimo, deviato in angolo dalla retroguardia gialloblù, mentre Anastasia al 38esimo colpisce un clamoroso legno su calcio di punizione.

Nel secondo tempo il City rientra in campo con l’atteggiamento giusto, aggredisce la formazione ospite e trova il meritato vantaggio al 49esimo: contropiede perfetto e Anastasia che si mette in proprio, porta palla, si crea lo spazio per calciare e fulmina Soncin. Gol meraviglioso del numero 7. Al 62esimo Cogliati trova addirittura il raddoppio, andando a raccogliere una respinta corta di Soncin, ma l’arbitro annulla per fallo sul portiere. La punizione era stata calciata, ancora una volta, dal sempre più protagonista Anastasia. La Pergolettese nel finale ci prova, ma non riesce a sfondare il muro avversario.

VIDEO SG CITY NOVA PERGOLETTESE (1-0): IL TABELLINO

SANGIULIANO CITY: D’Alterio F., Anastasia E., Baggi F., Bruzzone M., Cogliati P., Fusi P., Metlika A., Miracoli L. (dal 30′ st Alcibiade R.), Pascali M., Qeros F. (dal 30′ st Pedone A.), Zanon S.. A disposizione: Cervellera G., Sposito A., Alcibiade R., de Respinis A., Fall M., Guidetti L., Ippoliti F., Marchi P., Pedone A., Serbouti A., Zugaro D.

PERGOLETTESE: Soncin M., Abiuso F., Andreoli L. (dal 10′ st Verzeni N.), Arini M., Artioli F., Bariti D. (dal 28′ st Figoli M.), Iori M., Lambrughi A., Piccinini S., Varas K., Villa L.. A disposizione: Cattaneo M., Bevilacqua F., Cancello R., Corti A., Figoli M., Gabelli L., Guiu B., Lucenti M., Mazzarani A., Ruani E., Tonoli D., Verzeni N., Vitalucci H., Volpe M.

Reti: al 4′ st Anastasia E. (Sangiuliano City) .

Ammonizioni: al 18′ pt Cogliati P. (Sangiuliano City), al 26′ pt Pascali M. (Sangiuliano City), al 32′ st Pedone A. (Sangiuliano City) al 24′ st Arini M. (Pergolettese).

