Video/ SG City Nova Vicenza (0-1) gol e highlights: decide Dalmonte! (Serie C)

VIDEO SG CITY NOVA VICENZA (0-1): LA PARTITA

Il Vicenza espugna il Ferruccio di Seregno, al termine di un match dominato in lungo ed in largo dalla formazione veneta, che già nel primo tempo è andata più volte vicino al vantaggio. Al 15esimo arriva il primo squillo: contropiede ben orchestrato dagli ospiti e ottima conclusione tentata da Dalmonte, con Sposito che neutralizza. Al 26esimo è Rolfini che questa volta spiazza il portiere, ma la sua conclusione sibila poco lontano dal palo. Nel recupero altra occasione per i biancorossi: punizione meravigliosa dello specialista Ronaldo, con il solito Sposito che si distende e devia in angolo. Traiettoria pennellata dell’ex Pro Vercelli, ed autentico prodigio dell’estremo difensore della formazione gialloverde.

Risultati Serie C, classifiche/ Il Crotone fa poker, il Rimini si salva nel recupero!

CLICCA QUI PER IL VIDEO SG CITY NOVA VICENZA

Nel secondo tempo è ancora il Lanerossi ad approcciare meglio, con Cavion che al 48esimo va vicino al vantaggio, ma Sposito è ancora una volta insuperabile. Al 55esimo è il turno di Jimenez, che fa tutto bene, sterza in area, ma il suo mancino termina alto di pochissimo. Le speranze di vittoria per gli ospiti sembrano svanire col passare dei minuti, ma proprio allo scadere il risultato si sblocca: cross preciso di Zonta a pescare Dalmonte in area, che raccoglie e si inventa una parabola che bacia il palo e fa esplodere i tifosi. Finisce 1-0 per il Vicenza, ma il San Giuliano City Nova costruisce troppo poco in tutti i 90 minuti.

DIRETTA/ Lucchese Montevarchi (risultato finale 1-0): decide Bruzzaniti nella ripresa

VIDEO SG CITY NOVA VICENZA (0-1): IL TABELLINO

Sangiuliano City (4-3-3): Sposito; Zanon, Bruzzone, Marchi (dal 82′ Serbouti), Baggi (dal 90’+4′ Zugaro); Qeros, Fusi, Pedone (dal 65′ Guerrini); Anastasia, Miracoli (dal 65′ Fall), Cogliati. A disposizione: D’Alterio, Cervellera, Ippolito, Pascali, Guidetti, Saggionetto, Casali, Deiana, De Respinis, Alcibiade. Allenatore: Andrea Ciceri.

L.R. Vicenza (4-3-3): Confente; Valietti, Pasini, Padella, Bellich; Jimenez (dal 78′ Zonta), Ronaldo, Cavion (dal 57′ Scarsella); Dalmonte, Rolfini (dal 78′ Alessio), Begic (dal 57′ Oviszach). A disposizione: Desplanches, Brzan, Cappelletti, Sandon, Corradi, Cataldi, Giacomelli, Busatto. Allenatore: Francesco Baldini.

DIRETTA/ Cesena Fiorenzuola (risultato finale 2-1): rigore di Corazza nel recupero!

Arbitro: Claudio Panettella di Bari, assistenti Piedipalumbo di Torre Annunziata e Andulajevic di Messina, quarto uomo Li Vigni di Palermo

Marcatori: 90’+5′ Dalmonte (LRV)

Ammoniti: Ronaldo (LRV), Pedone (S), Miracoli (S), Anastasia (S) Qeros (S), Jimenez (LRV), Fall (S), Bellich (LRV), Fusi (S), Dalmonte (LRV), Cataldi (LRV)











© RIPRODUZIONE RISERVATA