Video/ Sangiuliano City Triestina (1-2) gol e highlights: lombardi retrocessi in D

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SANGIULIANO CITY TRIESTINA: LA SINTESI

Allo Stadio Ferruccio di Seregno la Triestina supera in trasferta il Sangiuliano City per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa guidati dal tecnico Ciceri a cominciare meglio la sfida affacciandosi pericolosamente in avanti verso il 7′ quando Matosevic para in corner il tiro di Volpicelli. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Gentilini crescono suonando la carica con il palo colto da Felici direttamente su calcio di punizione intorno al 34′.

Nel secondo tempo i biancorossi ripartono forte e riescono infatti a passare in vantaggio al 47′ grazie alla rete messa a segno da Mbakogu, autore di un colpo di testa vincente sull’assist offertogli dal suo compagno Celeghin. Nell’ultima parte dell’incontro Salzano ripristina l’equilibrio al 56′ trasformando il calcio di rigore concesso per fallo di Matosevic, ammonito nella circostanza, su Fusi e gli alabardati rimangono in inferiorità numerica dal 78′ per il rosso diretto rimediato da Alcibiade. Ci pensa tuttavia Tavernelli a riportare avanti i suoi in maniera definitiva al 90’+2′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Di Marco, proveniente dalla sezione di Ciampino, oltre ad aver espulso Adorante con un rosso diretto tra gli ospiti, ha estratto il cartellino giallo per ben undici volte ammonendo rispettivamente Zanon, Alcibiade, Marchi e Fall da un lato, Masi, Rocchetti, Matosevic, Germano, Piacentini, Crimi e Paganini dall’altro. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche permette alla Triestina di mantenere la categoria restando in Serie C anche nella prossima stagione mentre la sconfitta costa al Sangiuliano City la retrocessione in Serie D.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SANGIULIANO CITY TRIESTINA: IL TABELLINO

Sangiuliano City-Triestina 1 a 2 (p.t. 0-0) AND.: 0-0

Reti: 47′ Mbakogu(T); 56′ RIG. Salzano(S); 90’+2′ Tavernelli(T).

Assist: 47′ Celeghin(T);

SANGIULIANO CITY (4-3-2-1) – Grandi, Zanon, Volpicelli, Cogliati, Marchi, Fall, Metlika, Fusi, Pascali, Salzano, Alcibiade. A disposizione: Lattisi, Cocilovo, Ippolito, Bruzzone, Miracoli, Casali, Deiana, Zugaro, Morosini, Baggi, Floriano. All.: Andrea Ciceri.

TRIESTINA (3-5-1-1) – Matosevic, Malomo, Mbakogu, Germano, Minesso, Paganini, Lollo, Masi, Celeghin, Piacentini, Felici. A disposizione: Mastrantonio, Pozzi, Ghislandi, Gori, Tessiore, Pezzella, Adorante, Ciofani, Tavernelli, Lovisa, Iacovoni, Crimi, Rocchetti. All.: Augusto Gentilini.

Arbitro: Davide Di Marco (sezione di Ciampino).

Ammoniti: 7′ Masi(T); 22′ Zanon(S); 36′ Alcibiade(S); 48′ Rocchetti(T); 55′ Matosevic(T); 59′ Marchi(S); 66′ Germano(T); 73′ Piacentini(T); 88′ Fall(S); 90’+3′ Crimi(T); 90’+4′ Paganini(T).

Espulsi: 78′ Adorante(T).

