Video/ Sangiuliano Pro Vercelli (1-0) gol e highlights: vittoria gialloverde in casa!

Video Sangiuliano Pro Vercelli che presenta un primo tempo che si apre con la rete della formazione di casa con il colpo di testa, a seguito di una bella torsione dopo il cross da calcio piazzato realizzato da Morosini, con la rete di Alcibiade. Dopo soltanto sei minuti gara che si sblocca e che non presenta più tanti acuti, al minuto 19 cartellino giallo per il francese ex Napoli e Milan Saco. La sfida è molto importante vista la posta in palio per la salvezza di entrambe le formazioni. Equilibrio che dura praticamente per tutta la partita nonostante il vantaggio dei milanesi sulla formazione piemontese.

I cambi che sono stati posti in essere non hanno dato quella linfa ed energia richiesta di due tecnici con il risultato che si spegne, col passare dei minuti, sul parziale di 1-0 per i padroni di casa. balzo in avanti importante per i milanesi in maglia gialloverde che superano proprio la Pro Vercelli portandosi a due distanze sopra. La salvezza adesso inizia ad essere più che un semplice obiettivo. Per la formazione esordiente in Lega Pro tre punti importantissimi con il tecnico Gautieri che adesso penserà alla prossima importantissima partita di campionato contro Il Padova.

VIDEO SANGIULIANO PRO VERCELLI: IL TABELLINO

SANGIULIANO CITY (4-3-3): Grandi; Zanon, Alcibiade, Serbouti, Zugaro; Fusi (dal 91′ Baggi), Metlika, Morosini (dal 73′ Saggionetto); Volpicelli (dal 73′ Floriano), Miracoli, Salzano (dall’86’ Bruzzone). A disposizione: D’Alterio, Cocilovo, Ippolito, Qeros, Cogliati, Casali, Pascali, Firenze. All. Gautieri.

PRO VERCELLI (4-2-3-1): Rizzo M.; Iezzi (dal 58′ Emmanuello), Cristini, Rizzo N., Anastasio; Calvano (dal 70′ Louati), Saco (dal 74′ Rojas); Vergara, Laribi (dal 58′ Gatto), Iotti; Guindo (dal 58′ Arrighini). A disposizione: Valentini, Lancellotti, Perrotta, Corradini, Comi, Costanzo, Contaldo. All. Gardano.

Arbitro: Sig. Leonardo Mastrodomenico di Matera; Assistenti Andrea Cecchi di Roma 1 e Luca Chiavaroli di Pescara; quarto uomo Fabio Franzò di Siracusa.

Gol: 6′ Alcibiade (SC)

Ammoniti: Saco (PV), Zugaro (SC), Cristini (PV), Anastasio (PV), Grandi (SC)

Espulsi: Nessuno

