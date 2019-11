Video/ Sassari Reggio Emilia (100-81): highlights. La Dinamo torna a vincere

Al Palasport Roberta Serradimigni il Banco di Sardegna Sassari supera la Grissin Bon Reggio Emilia per 100 a 81. Come si vede nel video Sassari Reggio Emilia, nelle fasi iniziali del primo quarto di gioco gli ospiti tentano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni, cercando addirittura di prendere il largo. I padroni di casa però, protagonisti di una falsa partenza, reagiscono quasi immediatamente ed invertono il punteggio a loro favore, guadagnandosi persino quattro lunghezze di margine. I sardi insistono e nel secondo quarto aumentano il distacco dopo aver dominato, salvo concedere qualcosa agli uomini di coach Buscaglia a ridosso dell’intervallo lungo. Nel secondo tempo il copione non cambia e la squadra emiliana non riesce proprio a migliorare il suo score, a differenza degli uomini guidati da coach Pozzecco. Nell’ultimo quarto della sfida gli sforzi biancorossi si rivelano del tutto vani a causa dell’ottima risposta degli isolani, in grado di aggiudicarsi anche il quarto finale. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo nono turno di campionato permettono alla Dinamo Sassari di salire a quota 10 nella classifica di Serie A agganciando proprio i diretti rivali di giornata della Reggiana, rimasti appunto fermi a 10 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la sfida sia stata decisamente combattuta ma anche come il Banco di Sardegna Sassari abbia sostanzialmente meritato di ottenere questo successo a cominciare per esempio dalla miglior percentuale al tiro fatta registrare, ovvero il 60,9% contro il 46,9%. Entrambe le squadre hanno comunque messo a segno 13 tiri liberi per parte ed i sardi hanno realizzato un solo tiro da tre punti in più rispetto agli emiliani, 9 a 8. Parità anche per quanto concerne le palle perse, 15 a testa, ma gli ospiti ne hanno rubate un numero maggiore, 9 a 7. I biancoblu si sono distinti nel gioco a rimbalzo tramite il 34 a 32 complessivo, dei quali 9 a 11 in attacco e 25 a 21 in difesa, ed hanno effettuato una stoppata in più rispetto ai biancorossi, 2 a 1. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero 11 D. Evans tra i padroni di casa ed il numero 8 G. Poeta tra gli ospiti, entrambi in evidenza grazie ai 20 punti messi a segno da ciascuno dei due nel corso della partita. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta è stata la Dinamo Sassari a causa del 22 a 18 nel computo dei falli personali.

