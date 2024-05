Video/ Sassari Reggio Emilia (95-63) sintesi e highlights: McKinnie ne fa 22! (Lega A basket, 5 maggio 2024)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI SASSARI REGGIO EMILIA: IL RACCONTO DEL MATCH

Al Palasport Roberta Serradimigni il Banco di Sardegna Sassari sconfigge la Unahotels Reggio Emilia per 95 a 63 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo il Banco costringe subito la Pallacanestro Reggiana ad inseguirlo mostrandosi protagonista di una bella partenza.

Il tempo passa e le cose non sembrano migliorare per i biancorossi che faticano ancora più di prima nel risultare efficaci in fase realizzativa, consentendo così alla Dinamo di dilagare di minuto in minuto. Nel secondo tempo il copione non cambia e la storia del match pare ripetersi rispetto a quanto ammirato poco prima sul finire della frazione di gioco precedente a giudicare dal nuovo 20 a 14 messo a referto dalla squadra di coach Markovic.

Nel finale i lombardi fanno del loro meglio per ridurre il distacco sebbene i sardi non tolgano affatto il piede dall’acceleratore, senza quindi concedere alcunchè. La vittoria conquistata ai danni dell’Unahotels Reggio Emilia, rimasta quindi incollata a quota 32, regala tre punti alla Dinamo Sassari che al termine di quest’ultima trentesima giornata di campionato sale a 28 punti nella classifica della Lega A di basket 2023/2024.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI SASSARI REGGIO EMILIA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Banco abbia meritato di ottenere questo successo a partire dalla maggior precisione complessiva al tiro, il 66.1% contro il 37.9%. I lombardi hanno avuto qualche difficoltà a rimbalzo, 29 a 31 totali dei quali 12 a 5 in attacco ma 17 a 26 in difesa, hanno perso più palle, 15 a 16, sebbene ne abbiano anche rubate un numero maggiore, 9 a 4, ed effettuato più stoppate, 2 a 1, rispetto ai sardi. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero ventotto Alfonzo McKinnie grazie ai 22 punti messi a segno per Sassari. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Dinamo a causa del 20 a 18 nel computo dei falli personali commessi.

DINAMO SASSARI – Charalampopoulos, Gombauld, Jefferson, Kruslin, Tyree. Panchina: Cappelletti, Diop, Dore, Gandini, McKinnie, Raspino, Treier. Coach: Markovic.

REGGIO EMILIA – Chillo, Faye, Galloway, Vitali, Weber. Panchina: Atkins, Black, Bonaretti, Cipolla, Grant, Smith, Uglietti. Coach: Priftis.

