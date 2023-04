Video/ Sassari Trieste (103-80) sintesi e highlights: i biancoblu dominano in casa!

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI SASSARI TRIESTE: LA SINTESI

Al Palasport Roberta Serradimigni la Dinamo Sassari supera Trieste per 103 a 80 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo le due compagini si danno grande battaglia rispondendosi colpo su colpo fin da subito e senza che nessuna squadra riesca a spezzare l’equilibrio. I minuti scorrono sul cronometro e la situazione pare rimanere praticamente invariata come suggerito dal 20 a 19 con cui i sardi ed i friulani chiudono anche i secondi dieci minuti della gara.

Diretta/ Sassari Trieste (risultato finale 103-80): la Dinamo supera i biancorossi

Nel secondo tempo i biancoblu ripartono in maniera arrembante visto il parziale vinto per 33 a 22 sui biancorossi capitalizzando al meglio il 4 a 2 nelle palle rubate così come il 2 a 5 nelle perse. Nell’ultima parte dell’incontro i Giganti tirano fuori dal cilindro l’ennesima prova di forza che spegne definitivamente le speranze di rimonta degli alabardati.

DIRETTA/ Brindisi Sassari (risultato finale 92-58): crollo sardo nel secondo tempo!

I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventisettesimo turno del massimo campionato italiano permettono alla Dinamo Sassari di salire a quota 32 nella classifica della Lega A di basket mentre la Pallacanestro Trieste non si muove, restando ferma a 20 punti.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI SASSARI TRIESTE: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come Sassari abbia meritato di ottenere questa vittoria a cominciare dalla maggior precisione al tiro rispetto a Trieste, il 56.5% contro il 47.7%. Gli ospiti giocano bene a rimbalzo, 36 a 30 totali dei quali 16 a 9 in attacco e 20 a 21 in difesa, ma i perdono troppe palle, ben 19 a 8, ed i padroni di casa ne rubano un numero maggiore, 13 a 7. I migliori marcatori della serata sono stati rispettivamente Bendzius e Robinson da un lato e Bartley dall’altro grazie ai 18 punti messi a segno per ciascuna delle proprie squadre. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Dinamo a causa del 20 a 17 nel computo dei falli personali.

Diretta/ Sassari Treviso (risultato finale 81-68): vittoria sarda!

DINAMO SASSARI – Bendzius, Dowe, Jones, Kruslin, Stephens. Panchina: Chessa, Devecchi, Diop, Gandini, S. Gentile, Robinson, Treier. Coach: Bucchi.

TRIESTE – Bartley, Ruzzier, Spencer, Stumbris, Terry. Panchina: Bossi, Campogrande, Deangeli, Lever, Vildera. Coach: Legovich.

© RIPRODUZIONE RISERVATA