Video/ Sassari Venezia (73-76): highlights, colpaccio Reyer in gara-3

Al Palasport Roberta Serradimigni la Reyer Venezia si aggiudica gara 3 superando in trasferta la Dinamo Sassari per 76 a 73: andiamo allora a commentare e scoprire gli highlights nel video di Sassari Venezia. Nelle fasi iniziali dell’incontro la formazione ospite cerca subito di prendere in mano il controllo delle operazioni riuscendo a far subito suo il primo quarto di gioco. I veneti rimangono in vantaggio da qui fino alla fine dell’incontro nonostante i padroni di casa cerchino di tenere il passo, specialmente a ridosso dell’intervallo lungo. Al rientro sul parquet per il secondo tempo il copione non cambia e la squadra allenata da coach De Raffaele prosegue la sua marcia senza concedere nulla agli uomini di Pozzecco. Risulta quindi inutile l’ottima rimonta effettuate da Sassari nell’ultimo quarto della partita, vinto addirittura per 27 a 17, dato che Venezia non si lascia sorprendere e gestisce la situazione favorevole. Grazie alla vittoria conquistata lontano dalle mura amiche, la Reyer Venezia si porta avanti nella serie per 2 a 1 sulla Dinamo Sassari.

VIDEO SASSARI VENEZIA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come Venezia si sia aggiudicata meritatamente gara 3 a cominciare dalla miglior percentuale al tiro fatta registrare, ovvero il 46% contro il 32,8%: i veneti hanno infatti totalizzato un maggior numero di conclusioni da 3 punti, 12 su 27 contro 6 su 22. I sardi hanno perso anche la partita dei rimbalzi, 39 a 40, ma hanno rubato più palle, 7 a 4, e ne hanno perse di meno, ovvero 10 a 15. Sotto l’aspetto disciplinare la Reyer è stata la squadra più scorretta a fronte del 27 a 16 nel computo dei falli personali. Infine, il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero 9 della Dinamo A. Daye, autore di ben 22 punti.

VIDEO SASSARI VENEZIA: GLI HIGHLIGHTS





