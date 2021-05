Video/ Sassuolo Atalanta (1-1) gol e highlights: pari show al Mapei! (Serie A)

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia le squadre di Sassuolo ed Atalanta si annullano a vicenda pareggiando per 1 a 1, come scopriamo nel video Sassuolo Atalanta. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister De Zerbi cercano di prendere in mano il controllo delle operazioni nonostante gli ospiti guidati dal tecnico Gasperini attuino un pressing molto alto per infastidire i rivali di giornata ed al 5′ Malinovskyi calcia sopra la traversa direttamente su calcio di punizione. Al 9′ i bergamaschi vivono qualche attimo di apprensione a causa della botta rimediata da Romero in uno scontro di gioco con Berardi ma il difensore, pur zoppicando, ha ripreso posizione e pare in grado di poter proseguire il match. I minuti scorrono sul cronometro e nessuna delle due compagini sembra capace di poter prevalere sull’altra sebbene il volto della partita cambi completamente dal 22′ a causa dell’espulsione per rosso diretto, confermata pure dal VAR, rimediata dal portiere Gollini a causa di un fallo da ultimo uomo nei confronti di Boga. Al suo posto i nerazzurri, in inferiorità numerica, hanno quindi inserito Sportiello richiamando in panchina Pessina al 25′ ed al 29′ Zapata ha comunque tentato di dare una scossa ai suoi forzando Consigli a distendersi per bloccare un tiro non angolato a sufficienza dal colombiano. I neroverdi replicano al 30′ quando Sportiello mette in corner lo spunto di Locatelli. Nel finale del primo tempo l’uomo in meno non preoccupa particolarmente gli ospiti che riescono anzi a passare in vantaggio al 32′ grazie alla rete messa a segno da Gosens, liberato in profondità tra le maglie avversarie da Malinovskyi. Gli emiliani falliscono al 39′ la possibilità per pareggiare con un sinistro sorprendentemente impreciso di Berardi.

Nella ripresa le forze fresce provenienti dalla panchina si rivelano decisive per i padroni di casa che, complice anche l’aiuto di Raspadori, riescono a ripristinare l’equilibrio iniziale pareggiando al 52′ tramite il calcio di rigore trasformato da Berardi e concesso per fallo di Toloi ai danni di Traore. Nell’ultima parte dell’incontro i bergamaschi provano ad andare a segno senza riuscire ad approfittare di una mischia nel recupero. Il punto conquistato in questo trentaquattresimo turno di campionato permette rispettivamente al Sassuolo di salire a quota 53 ed all’Atalanta di salire a quota 69, consegnando matematicamente lo scudetto numero 19 all’Inter.

VIDEO SASSUOLO ATALANTA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro prima di ammirare il video Sassuolo Atalanta, emerge come l’Atalanta si sia fatta valere nonostante l’uomo in meno per gran parte della gara sebbene il Sassuolo abbia a sua volta lottato, come suggerito dal possesso palla favorevole con il 62% e supportato anche da una maggiore precisione nei passaggi, ovvero l’87% contro il 79% con 524 e 271 appoggi completati. I bergamaschi si sono distinti in modo particolare in fase offensiva tramite l’8 a 3 nelle occasioni da gol, 3 per il solo Gosens, e per conclusioni indirizzate nello specchio della porta, 9 a 7 delle 10 a 12 totali. I nerazzurri hanno inoltre effettuato più recuperi, ben 37 a 25 dei quali 10 firmati da Romero. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Sassuolo è stata la squadra più scorretta a causa del 18 a 12 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Luca Pairetto, proveniente dalla sezione di Nichelino, oltre ad aver espulso Gollini nell’Atalanta con un cartellino rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Marlon, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Chiriches, Locatelli, Obiang, Ferrari da un lato, Djimsiti dall’altro.

VIDEO SASSUOLO ATALANTA: IL TABELLINO

Sassuolo-Atalanta 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 32′ Gosens (A); 52′ RIG. Berardi (S).

Assist: 32′ Malinovskyi (A).

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Muldur(87′ Toljan), Chiriches(46′ Ferrari), Marlon, Kyriakopoulos; Obiang(61′ Bourabia), Locatelli; D. Berardi, H. Traoré(78′ Ayhan), Boga; Defrel(46′ Raspadori). Allenatore: Roberto De Zerbi.

ATALANTA (3-4-1-2) – Gollini; Toloi(79′ Palomino), C. Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina(25′ Sportiello); Malinovskyi, D. Zapata(60′ Muriel). Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Luca Pairetto (sezione di Nichelino).

Ammoniti: 28′, 75′ Marlon(S); 34′ Chiriches(S); 40′ Locatelli(S); 45′ Obiang(S); 53′ Ferrari(S); 78′ Djimsiti(A).

Espulsi: 22′ Gollini(A); 75′ Marlon(S).

VIDEO SASSUOLO ATALANTA



