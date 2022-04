Video/ Sassuolo Atalanta (2-1) gol e highlights: Traorè trascina i neroverdi

Il Sassuolo supera l’Atalanta grazie alla doppietta di un Traorè che nell’ultimo mese e mezzo di campionato è letteralmente esploso ed è il protagonista del video Sassuolo Atalanta 2-1. Gli orobici, con la testa alla sfida di ritorno di Europa League giovedì prossimo contro il Lipsia, accorciano nel finale con Muriel. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Maxime Lopez viene servito da Scamacca ed entra in area. Sul tiro deviazione di Scalvini e poi grande intervento di Sportiello. Atalanta che risponde con le rime con G.Pezzella servito da Boga, il tiro trova Chiriches. Inizio di gara molto interessante, le due compagini si stanno affrontando a viso aperto. Duvan Zapata serve Pasalic, il croato trova l’ottima risposta di Consigli con la palla prima sulla traversa e poi in angolo. Maxime Lopez per Traore, Sportiello risponde con una bella parata. Zapata in area fa a sportellare e appoggia la palla a Miranchuk, palla fuori di pochissimo.

Sigla Berardi che però viene pescato in fuorigioco. Traore! La sblocca il Sassuolo! Berardi per Kyriakopoulos che trova in mezzo all’area il compagno di squadra bravo a trafiggere Sportiello. Dopo un minuto Traore trova anche il palo! Chriches ci prova di testa, salva Sportiello in angolo. Davvero bella la parata dell’estremo difensore bergamasco. Hateboer crossa per Zapata che viene anticipato da Muldur. Pezzella per Pasalic che con il sinistro non trova la porta. Henrique si prende il giallo dopo il fallo su Pasalic. Berardi da fuori area, para facile Sportiello. Traorè dietro per Consigli per poco non innesca Duvan Zapata, esce bene Consigli e spazza. Termina la prima frazione di gara tra Sassuolo e Atalanta, decide al momento la rete siglata da Traorè.

VIDEO SASSUOLO ATALANTA: SECONDO TEMPO

Ancora Chiriches da angolo, ancora tentativo messo in corner. Muldur in mezzo, Demiral spazza l’area di rigore. Scamacca imbuca per Traorè, da solo contro Sportiello trova la grande respinta dell’estremo difensore. Nell’Atalanta entrano Palomino e Muriel, per Pasalic e Boga. Traorè! Raddoppia il Sassuolo! Doppietta per Traorè che entra in area, Demiral si addormenta, e la piazza. Muldur si prende il giallo dopo il fallo su Pezzella. Ci prova Muriel, il suo destro non trova la porta. Maxime Lopez per Scamacca, bravo Sportiello ad uscire con i tempo giusti.

Dieci minuti circa alla fine per una gara che sembra ormai non avere più nulla da dire. Rogerio per Defrel che coglie il palo! Atalanta che sta pensando ora alla gara di ritorno di Europa League contro il Lipsia. Zappacosta stoppa in area e calcia, palla oltre la traversa. Muriel! Sbaglia tutto Ruan che favorisce il colombiano, rete all’ultimo minuto che serve solo le statistiche. Il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi, vince il Sassuolo per due reti ad uno.

IL TABELLINO

Marcatori: 23’ p.t. Traorè (S), 15’ s.t. Traorè (S), 45′ + 3′ s.t. Muriel (A)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan, Kyriakopoulos (31’ s.t. Ferrari); Lopez, Henrique (1’ s.t. Magnanelli); Berardi (25’ s.t. Defrel), Raspadori, Traorè (25’ s.t. Rogerio); Scamacca (31’ s.t. Tressoldi). All. Dionisi

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi (11’ s.t. Palomino), Demiral, Scalvini; Hateboer (1’ s.t. Zappacosta), Pessina, Pasalic (31’ s.t. Malinovskyi), Pezzella; Boga (11’ s.t. Muriel); Miranchuk (1’ s.t. Koopmeiners), Zapata. All. Gasperini.

Arbitro: Sig. Sacchi di Macerata

Ammoniti: 38’ p.t. Henrique (S), 17’ s.t. Muldur (S), 45’ + 1’ s.t. Zappacosta (A)

